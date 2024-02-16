Как понять, что мужчина влюблен: признаки влюбленности в поведении

Можно ли понять по поведению мужчины, что он влюблен? И, если да, то как не ошибиться в своих домыслах? Спросили об этом психолога Ирину Грекову.

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Практически каждой девушке хочется, чтобы ее любили. Желательно, конечно, вживую, но можно и на расстоянии. И вообще иногда очень приятно думать, что у тебя есть тайный поклонник, который влюблен, но ряд факторов не позволяет ему раскрыть свои чувства. Или есть верный товарищ, хотя иногда тебе кажется, что ты ему очень нравишься не просто как друг. Это всё приятно и повышает самооценку.

И если в детстве было все понятно, мальчишки стандартно выражали эмоции — дергали за косичку или несли твой портфель до дома, то в более взрослом возрасте у девушек уже и стрижка короткая, и дамские сумки носить мужчинам не комильфо.

Также стоит понимать, что разные типы личностей ведут себя и выражают свои чувства совсем по-разному. Если яркий истероид будет петь серенады под вашим балконом, параноял — присылать роскошные букеты в офис, то тревожный шизоид будет молча вздыхать у себя дома. А определить кто из них кто зачастую не так просто.

Как же тогда распознать истинное отношение мужчины?

Рассмотрим моменты, которые обычно проявляются у влюбленного мужчины в адрес предмета обожания.

1. У него есть на Вас время

Если Вам нужна помощь — он приедет и поможет, если Вам надо что-то срочно обсудить или порыдать на его плече — он выслушает хоть и будет периодически выжимать рубашку от Ваших слез. То есть если человеку Вы нужны и важны — он приложит усилия и будет рядом, найдет окошко в своем самом плотном графике. И это касается не только просто влюбленных.

2. Он постоянен

Для Вас он практически всегда доступен, не исчезает, не прячется. И если вдруг Вы не ответили на его сообщение, он не встает в позу, а продолжает Вам писать.

3. Ему важно, чтобы Вам было приятно смотреть на него

Если вдруг Ваш коллега или сосед начал задавать вопросы — идет ли ему этот пиджак или пуловер, что сейчас у мужчин в моде — можно предполагать, что он хочет выглядеть так, чтобы Вам нравиться. И если он вдруг сменил имидж, прическу — это тоже можно считать знаком.

4. Он делает комплименты

…которые касаются не только Ваших внешних данных, но и человеческих качеств. Хотя как мы знаем мужчины любят глазами, поэтому, конечно, большинство комплиментов будут направлены на восхищение тем, что он видит.

5. Мужчина хочет, чтобы Вам было комфортно при дальнейшем общении с ним

Поэтому он задает вопросы, чтобы лучше узнать Ваши вкусы, взгляды. Спрашивает, что Вы думаете по тому или иному поводу, чем увлекаетесь, чем интересуетесь — это показатель того, что ему хочется узнать о Вас побольше. И это не манипуляции, ему действительно искренне интересна Ваша жизнь, ему важно то, что важно Вам.

6. Знакомит с друзьями и семьей

Это очень важный пункт, если человек серьезно относится к своим близким. И для него знакомство девушки со своим кругом общения действительно показатель серьезности чувств. При этом обратите внимание, если он эдакий рубаха-парень и приводит к друзьям и в семью всех подряд, даже шапочных знакомых, то данный пункт можно пропустить и перейти к следующему.

7. Он делает приятности и заботится

Вы находите вкусные конфеты на рабочем столе. Он привозит Вашей собаке новый полезный корм, о котором Вы недавно упоминали. Дарит на праздник ( а может даже и без повода) именно те цветы, на которые у Вас точно нет аллергии. Делится своим зонтом, если пошел дождь. В течение дня пишет и спрашивает как дела. И Вы ловите себя на том, что улыбаетесь, потому что Вам это действительно приятно.

8. Он смущается

Если чувства мужчины сильны, а выразить их он пока не готов, то его движения, взгляд выдадут его все равно. Обратите внимание, как уверенный в себе мужчина вдруг при виде Вас начинает забывать слова и смущаться. Обратите внимание на положение тела — вот он только что сутулился, а стоило Вам зайти в кабинет, как он распрямил плечи и втянул живот, начал поправлять одежду.

9. Взгляд

Если он задерживает на Вас взгляд дольше, чем на остальных людях, значит ему приятно смотреть. Ведь чем больше Вы ему нравитесь, тем дольше хочется на Вас смотреть и любоваться.

10. Он становится более тактильным

Например, он не кладет документы к вам на стол, а передает в руки так, чтобы прикоснуться. Или подает руку, передает чашку, помогает надеть верхнюю одежду, в общем ищет всевозможные варианты, чтобы как бы невзначай прикоснуться к вам.