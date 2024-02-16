Психолог: только у каждой шестой пары есть регулярный секс в браке

«Флирт в браке очень часто не живёт. И зря, потому что это обесточивает отношения. Потому что они вместе, и бытовая рутина погружает. Только у каждой шестой пары есть регулярный секс в отношениях брачных. То есть если мы возьмём шесть семей, то в пяти из них нет регулярного секса. Есть такое исследование. Получается, что уходят элементы психоэмоционального сближения. Если пара приходит к какому-нибудь семейному психологу, то тот рекомендует возвращать флирт в отношения, чтобы их оживлять. Это как витамины, которые возвращают бодрость отношениям».