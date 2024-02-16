Россиянки рассказали, где работают самые завидные женихи

Аналитики опросили работающих жительниц страны и узнали, в какой сфере, по их мнению, трудятся наиболее привлекательные мужчины.
Больше половины респондентов считают симпатичными мужчин в сфере информационных технологий и нефтегазовой отрасли, треть женщин подыскивают партнера среди сотрудников банков. Каждая пятая дама выбрала бы того, кто работает в отрасли недвижимости, строительства, юриспруденции или медицины. 13 % предпочли бы выйти замуж за спортсмена.
Главным фактором выбора стали высокие заработки - так ответили 67 % россиянок. Треть оценивали ум и эрудированность представителей той или иной сферы, 29 % рассказали, что в выбранных ими профессиях работает много молодежи, утверждают исследователи портала "Работа.ру".