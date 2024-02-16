Как красивые подруги влияют на вашу привлекательность

Теперь официально: обидный стереотип о некрасивых подругах для контраста не имеет ничего общего с реальностью. Во всяком случае, ученые утверждают, что эта стратегия не работает.

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Напротив, именно симпатичные приятельницы в окружении выставят вас в наиболее выгодном свете для незнакомцев: наличие очаровательных друзей делает вас более привлекательной в чужих глазах.

«Да, когда вас окружают красивые друзья, вы выглядите привлекательнее, чем если бы вы были одни или в окружении невзрачных друзей», — рассказала психолог Лилиан Парк в беседе с NY Post.

Кроме того, исследователи из Мичиганского университета обнаружили, что наличие у вас друзей приятной наружности в социальных сетях заставляет людей думать, что и вы красивы.