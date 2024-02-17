Психолог посоветовала парам при расставании сохранять дружеские отношения

Психолог Ксения Матур заявила, что при расставании с некогда любимыми людьми нужно постараться избегать негатива, разойтись лучше на хорошей ноте.

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Следует поговорить друг с другом, высказать всё, что накипело, чтобы не было злости и обид, поделилась она в беседе с izhlife.ru.

Такое общение, по мнению психолога, должно происходить вживую, а не в виде сообщений. Человеку надо дать понять его важность, несмотря на предстоящее расставание.

Матур посоветовала быть честным с партнёром, возможно, попытаться стать друзьями, что особенно актуально для пар, у которых есть дети.