Почему мы так ненавидим ждать? Психологи нашли ответ в новом исследовании

© Naukatv.ru

Потребность в завершении влияет на выбор: вознаграждение сегодня часто кажется человеку более ценным, чем даже большее вознаграждение, но в будущем. В экспериментах участники заплатили бы на доллар больше, если бы это позволило им заплатить раньше и забыть об оплате; предпочли выполнить на 15% больше работы за ту же плату, если могли закончить работу раньше и вычеркнуть ее из своих списков дел; чтобы закончить отчет перед предстоящим отпуском, предпочитали отработать неоплачиваемой час сверхурочной, вместо того, чтобы завершить его после отпуска и получить больше денег.

«Мы обнаруживаем, что нетерпение связано не только с близоруким желанием награды, но также с вычеркиванием целей из списка, чтобы задача "не стояла над душой"», — говорит первый автор исследования Аннабель Робертс.

Робертс также проследила эмоциональную траекторию ожидания: когда вы знаете, что ожидание скоро закончится, становитесь все более нетерпеливыми — чем ближе к концу ожидания, тем сильнее.

Респонденты рассказали о своем нетерпении по поводу результатов президентских выборов 2020 года. В день выборов уровень поддержки Джо Байдена и Дональда Трампа среди их сторонников вырос. На следующий день, во время подсчета голосов, нетерпение стало еще сильнее. Даже те, кто ожидал, что их кандидат не победит, просто хотели уже узнать точный результат и покончить с этим.