Калининградцы рассказали об опыте служебных романов

Нередко начальство порицает отношения на работе — служебные романы могут привести к затяжным скандалам и потере ценных сотрудников. Но ведь сердцу не прикажешь? Мы поговорили с калининградцами, которые разглядели в коллегах нечто большее.

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По результатам опроса «Клопс», в котором приняли участие свыше 2 тысяч пользователей, большинство калининградцев (38%) к служебным романам относится терпимо. Треть респондентов (36%) не приемлет интрижек на работе, а 26% участников сочли такой вид отношений нормой.

«От неё тошнило и дома, и на работе»

Анна и Дмитрий влюбились друг в друга с первого взгляда в стенах крупного офиса. Когда вчерашняя студентка устроилась на вакансию менеджера, 31-летний калининградец был на важном посту в компании.

«Она была такая беззащитная, милая и улыбчивая. Я обучал её рабочим процессам, мы много общались, обсуждали работу и личные интересы. Так и начали встречаться. Первое время благодаря нашей связи мы работали слаженно: Аня понимала мои указания, я вёл себя сдержанно, не включал эмоции», — рассказывает мужчина.

Счастье длилось недолго — личная жизнь возобладала над субординацией. Девушка регулярно опаздывала, затягивала с поставленными задачами, нарывалась на головомойку от шефа. Каждый новый штраф в стенах дома обсуждался со скандалом.

«Я оставлял работу на работе. Я скучал по своей «Ане», пока целый день за соседним компьютером сидела «коллега Анна». Помню, как-то в пятницу мы вышли вместе из офиса прогуляться. Она дала мне пощёчину, сказав, что я не должен был указывать на её ошибки при коллегах.

Мы помирились, обсудили всё, но после стало только хуже. Меня тошнило от неё и на работе, и дома. Через три месяца Аня уволилась, отношения уже невозможно было исправить», — разводит руками калининградец.

Они любили покушать и выпить

Три года назад 23-летний оператор колл-центра Леонид зачастил на обеды с молоденькой коллегой Илоной. Калининградку вдруг озарило: а если это судьба?

«Мы долгое время не замечали друг друга — работа есть работа. А тут я задумалась, почему на этого симпатягу раньше внимания не обращала? Год проработали вместе, я искала любовь где угодно, но никак не за соседним столом», — удивляется девушка.

Илона приложила все усилия, чтобы Лёня догадался сделать первый шаг. Однажды в конце недели парень предложил встретиться вечером, сменив столовую на бар. Совместный вечер помог нащупать больше общих интересов.

«Мы давно живём вместе, но на работе стараемся не общаться — у нас разные подходы к обязанностям. Он иногда бесит, конечно, но любовь-то сильнее», — смеётся Илона.

Подчинённый довёл до декрета

33-летние айтишники Дарина и Олег работают бок о бок больше пяти лет. Если первые полгода девушка с трудом выносила нового коллегу, то теперь ласково зовёт мужем.

«Он меня так раздражал, кто бы знал! Я была руководителем в нашем отделе, а он пришёл и захотел устанавливать свои правила. Мы ругались, спорили — сто раз хотела его уволить. Увидела его с другой стороны на корпоративе. Костя, может, чутка подпил и сказал, что займёт мое место. Я распалилась и... влюбилась», — вспоминает Дарина.

После зажигательной ночи после корпоратива каждому удалось прийти к поставленной цели. Калининградец отбил место начальницы, она же взяла на себя руководство домом — через девять месяцев у пары родился малыш.

«Целеустремленный у меня муж, что уж тут сказать. Я когда вернулась на работу после декрета, ушла курировать другие проекты. Ничуть не жалею — это рецепт нашего семейного счастья: он меня не бесит, а я его. Вот так и живём», — заключает девушка.