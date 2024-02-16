Как распознать энергетического вампира?

Многие из нас слышали о так называемых энергетических вампирах – людях, общение с которыми приносит лишь опустошение. Тем не менее, они умеют создать такой образ, который не будет отталкивать. Напротив, чаще всего это харизматичные личности и прекрасные коммуникаторы, ведь с потенциальными жертвами важно уметь быстро и эффективно установить контакт. Но как распознать вампира? На этот вопрос Pravda.Ru ответила психолог Айгуль Гранд.

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После общения с вампиром ощущается усталость, отсутствие энергии, моральное и физическое опустошение. Конечно, это может быть совпадение, но если вы заметили, что так происходит каждый раз при общении с определенным человеком, то, скорее всего, попали в ловушку вампира. Тогда стоит задуматься, что это за человек, каковы его и ваши цели общения.

Верный признак, что человек — энергетический вампир, это резкое прекращение общения. Такие ситуации происходят, когда человек «набрал» нужный объем энергии от жертвы и переключается на другие задачи. Напитавшись, такой человек сразу же найдет неотложные дела, срочно о чем-то вспомнит и отстранится, а вы останетесь с чувством опустошения. Но зато когда он вернется, вы, соответственно, будете несказанно счастливы. Этот момент необходимо зафиксировать и проанализировать. А так ли важно это общение?