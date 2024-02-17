Психолог Рачковская рассказала, откуда берётся несчастная любовь

Отгремел День святого Валентина, праздник, посвящённый самому романтическому чувству – влюблённости. Многие часто путают её с любовью – как выясняется, совершенно напрасно. Чем отличаются эти два чувства? Откуда берётся несчастная любовь? И что делать, если никак не удаётся встретить своего человека? Об этом мы беседуем с кризисным психологом Натальей Рачковской. Играй, гормон – Одним людям везёт в личной жизни, они сразу свою вторую половинку встречают, а другим фатально не везёт – либо их постоянно бросают, либо вообще не получается никаких отношений. С чем это может быть связано?– Ну, здесь я вижу четыре причины.

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Первое – это действительно везение. Просто по жизни может не встретиться подходящий человек.

Следующая причина – это малое количество, так скажем, входящих контактов. Есть люди более коммуникабельные или те, у которых жизнь устроена таким образом, что вокруг них очень много людей. Например, их профессия связана с большим количеством общения.

А есть такие люди, у которых в принципе вокруг мало людей, они сами не особо общительные. Существует такое понятие, как воронка продаж. Чем больше горлышко воронки, тем выше вероятность, что на выходе мы что-то получим. Третья причина неудач в отношениях – это отсутствие навыка их строить. Бывает, что человек на самом деле не знает, как подойти, как познакомиться, как общаться дальше и т.д.

И последняя причина – это психологическая. Вы, наверное, ожидали, что я с этого начну, но нет, не всегда всё упирается в психологические причины.

Человек может быть глубоко неуверенным, ощущать себя недостойным, например, и поэтому выбирать партнёра, который по­хуже, с каким-нибудь изъяном, или изначально несвободного человека.– А откуда берётся безответная любовь? Кто больше к ней склонен и что с этим делать?

– На мой взгляд, безответная любовь встречается довольно редко. На самом деле люди часто путают любовь и влюблённость. А это совершенно разные вещи.И безответной чаще всего бывает как раз влюблённость. Когда человек видит перед собой какой-то объект, этот объект ему нравится, он им увлекается и пытается добиться. Иногда безуспешно.

И вот это безответное чувство, которое доставляет столько страданий, возникает именно при влюблённости. Влюблённость – это процесс, в котором участвует очень много разных неприятных гормонов.

Что с нами происходит, когда мы встречаем симпатичного нам человека? Первая реакция, симпатия, тяга к этому человеку обусловлена гормоном фенилэтиламин.

Действие этого гормона по своему действию похоже на наркотик амфетамин. Ведь наркотические вещества – почему они так на нас действуют? Потому, что схожи с веществами, которые уже есть у нас в организме.Так вот гормон фенилэтиламин поднимает настроение и стимулирует нервную систему. Это вызывает у человека ощущение того, что всё хорошо, всё в жизни благополучно, даёт ощущение счастья, эйфории, какой-то эмоциональной открытости, вызывает желание сближаться с другими людьми.

Кстати говоря, когда мы влюблены, мы в принципе более открыты, чем обычно.

И в то же время амфетамин способствует возникновению галлюцинаций. Поэтому в состоянии влюблённости мы можем не совсем адекватно воспринимать реальность. Отсюда утверждение, что мы смотрим на мир сквозь розовые очки.В свою очередь фенилэтиламин запускает выработку гормонов стресса, норадреналина, адреналина, дофамина.

Адреналин готовит наше тело к реакции на опасность, он тормозит центры сна, по­этому когда мы влюблены, мы часто не можем спать. В то же время он подстёгивает и позитивные эмоции, азарт, например. Человек находится в возбуждённом состоянии, больше склонен к риску, к каким-то безбашенным поступкам и так далее.

Адреналин также вызывает определённые физиологические реакции – быстрее начинает биться сердце, учащается дыхание.Одновременно при влюблённости повышается гормон кортизол, который даёт ощущение бодрости при стрессе.

И самый интересный во всём этом коктейле – это гормон дофамин, гормон мотивации.

То есть выработка дофамина повышается у нас в тот момент, когда мы видим перед собой какую-то цель. Вот именно дофамин побуждает нас к тому, чтобы мы начали двигаться к этой цели. Но есть такая у дофамина хитрая штука, что если эта цель недоступна, то человек может попасть в так называемую дофаминовую петлю.

Вот на действии дофамина и завязаны все зависимости – химические и поведенческие.

И, соответственно, если после влюблённости идёт естественное развитие отношений, то уровень дофамина снижается. То есть, когда мы начинаем сближаться, мы достигли заветной цели и дальше начинаем развивать отношения. Но если мы влюблены в недоступный объект, то попадаем в эту дофаминовую петлю.

А если мы переходим в следующую стадию – стадию развития отношений, то там уже вступают в действие другие гормоны.

Это эндорфины, гормоны удовольствия, и окситоцин – гормон привязанности. Глубокий подход – А при каких условиях влюблённость может перерасти в серьёзное и глубокое чувство?

– Когда отношения начинают развиваться – люди встречаются, общаются, начинает развиваться привязанность и возникает любовь. Либо люди понимают, что не подходят друг другу, и расстаются.

Потому что влюблённость предполагает розовые очки. А когда отношения развиваются, эти очки спадают, и люди начинают замечать недостатки друг друга. И тут либо ты принимаешь человека с его недостатками, либо вы расходитесь.– Бывает, что человек старается построить отношения, но каждый раз его бросают без объяснений и без видимых, казалось бы, на то причин. Это просто невезение или всё-таки есть какая-то причина?

– Ну, во-первых, может быть, всё-таки какая-то причина есть? Может, человек как-то себя не так ведёт, но ему кажется, что с ним всё в порядке?

То есть здесь стоит к себе критически присмотреться. Хорошо бы в этом случае попросить обратную связь у тех людей, которые тебя бросают.

А во-вторых, возможно, этот человек выбирает партнёров, которые не способны поддерживать длительные отношения.Ну и третий вариант – возможно, человек сам обманывает избранника. Причём не обязательно сознательно.

Просто бывает такое, что человек, допустим, сильно неуверенный в себе, может неосознанно показывать, что он не такой, какой он на самом деле. И когда в конечном итоге это вскрывается, его бросают. Потому что партнёр-то повёлся как раз на те черты, которые человек демонстрировал, но которыми, оказывается, не обладает.

Например, мужчина строит из себя в начале отношений эдакого рубаху-парня, весёлого, шубутного, а на самом деле он тихий, спокойный домосед.

Или женщина прикидывается хорошей хозяйкой, а на деле выясняется, что ей это всё неинтересно.– Что делать, если неудачи в личной жизни повторяются или она вообще не клеится?

– Вообще очень важно понимать, что романтические отношения – это не вся ваша жизнь. Люди часто бывают излишне на этом сосредоточены. Это ещё подогревается обществом, особенно в отношении женщин. Если у тебя нет мужчины, то ты неполноценная. Да и для мужчин после определённого возраста тоже, наверное, так же – нет семьи, всё, с тобой что-то не так.

Но на самом деле важно помнить, что, как я уже говорила не всё в наших руках. И вы просто можете не встретить своего человека, с которым будет хорошо.

Можно, конечно, создать отношения абы с кем, лишь бы были. Но потом придётся всю жизнь мучиться. Но вообще хорошо бы иметь какие-то другие опоры в жизни. В нашей жизни, помимо отношений, есть ещё много интересного, важного, полезного. Построение романтических отношений – это главная задача в подростковом возрасте и вюности. А чем старше человек становится, тем больше других задач выходит на передний план.

Конечно, задача построения отношений может оставаться, и человек может пытаться её решить на протяжении всей жизни. Но если это на первом месте, и он считает, что без этого ему не будет счастья, значит, у человека не совсем правильно расставлены приоритеты. И он застрял в том возрасте, когда это действительно было главной задачей.

С этим хорошо бы вообще к психологу обратиться, чтобы разобраться, что не так.