Психиатр рассказал, что весеннее обострение это не выдумка

По словам эксперта, люди испытывают определенный дискомфорт в любой переходный период от сезона к сезону, от холодного времени года к теплому.

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Это связано с изменениями светового дня, характерными атмосферными явлениями, погодными условиями. Во время перехода с зимы на весну или с лета на осень, могут ухудшиться общее состояние организма, а не только психическое, поделился наблюдениями врач «Тульской службой новостей».

В эти периоды обостряются уже имеющиеся заболевания или появляются новые патологии, отмечает Кальке.