Семь признаков реальной любви с первого взгляда

Любовь, точнее влюбленность, с первого взгляда — вполне реальное чувство, которое может перерасти в нечто большее.

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Предлагаем познакомиться с распространенными признаками романического интереса, чтобы не упустить возможности перспективного знакомства.

Он хочет произвести лучшее впечатление

Например, парень может прихорашиваться, найдя себя в отражении зеркала неподалеку (да, они тоже это делают), или изменить позу на более выигрышную. При виде эффектной девушки мужчины резко вспоминают про осанку. Кроме того, выдать его интерес к вам могут продолжительные прикосновения к шее и волосам.

Движение глаз

Самый надежный сигнал флирта — его готовность вас слушать, буквально заглядывая в рот. То, что его взгляд во время разговора скользит вниз к вашим губам и обратно к глазам, не только выдает явный романтический интерес, но и может быть предвестником поцелуя, если вы ответите взаимным расположением.

Отражение

Специалисты по языку тела часто рассматривают необходимость зеркалить кого-то, то есть повторять позы и движения, чтобы вызвать доверие. Но правда в том, что большинство людей делает это абсолютно неосознанно. Симпатичный незнакомец повторяет позы за вами? Похоже, что это не случайность, понаблюдайте за ним — и наверняка поймаете его взгляд.

Кошки-мышки

«Подозреваемый» на значительном расстоянии? Устраивайтесь поудобнее и наблюдайте. Если вы ему действительно интересны, рано или поздно он установит зрительный контакт. Не удивляйтесь, когда пристальное внимание сменит показное безразличие. Мужчина принялся осматривать помещение, разглядывать потолок и, очевидно, заскучал? Он просто играет в кошки-мышки.

Улыбается глазами

Слегка суженные, словно прикрытые глаза вкупе с легкой блаженной улыбкой выражают тотальное одобрение — можете даже не сомневаться в собственной привлекательности. Согласитесь, состояние удовлетворенности нечасто встречается в будничной суете. Кажется, кто-то готов влюбиться в вас с первого взгляда!

Неоправданная жажда

Некоторые физиологические реакции люди просто не способны контролировать, среди них внезапная сухость во рту. Потенциальный партнер потерял дар речи и просит стаканчик воды? Можно интерпретировать это как признак влюбленности. Не упустите шанс завести непринужденный разговор, дав мужчине время подобрать слова.

Его зрачки расширяются