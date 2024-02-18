Стало известно, людей с каким голосом чаще зовут замуж

Как высота голоса влияет на социальный статус человека? Ответ нашли ученые из Пенсильванского университета, пишет NY Post. Для этого команда исследователей отобрала две записи: один мужской и один женский голос. Их отредактировали таким образом, что у каждого появилось по шесть вариантов звучания от низкого до высокого, но респонденты об этом не знали.

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Более чем 3000 участников исследования из 22 стран прослушали предложенные варианты и ответили на вопрос, какой голос звучит наиболее привлекательно, кокетливо, грозно и престижно. Результаты показали, что участники как женского, так и мужского пола, несмотря на культурные различия, предпочитали более низкие голоса, когда речь шла о долгосрочных отношениях.