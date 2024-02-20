Трансформационная игра «Лила»: что это такое и как в нее играть

В последние годы различные трансформационные игры стали настоящим трендом. И не случайно — эффективность использования игровых методик для улучшения эмоционального состояния доказана учеными из США. Называются такие игры трансформационными потому, что с их помощью человек не просто развлекается, а исследует свою личность, находит ответы на сложные вопросы и разбирается в собственных психологических проблемах, тем самым меняя свою жизнь. «Лила» — одна из первых и самых популярных подобных игр. Она интересна тем, что окутана флером мистицизма, хотя на самом деле в ней нет ничего магического. В статье «Ленты.ру» — о ее правилах, символике и пользе.

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Что такое «Лила»

«Лила» — это трансформационная настольная игра индийского происхождения, в процессе которой человек передвигается от одной клетки доски к другой и на каждой из них исследует обозначенные эмоции, внутренние состояния и философские концепции, размышляя о том, как они применимы в его реальной жизни и чем могут быть полезны.

Известно об этой игре не много. Нет информации ни об ее создателях, ни о точной дате ее появления.

Впервые же ее описал Хариш Джохари, индийский философ, художник и популяризатор индуистских практик. Сделал он это в 1980 году в книге «Лила. Игра самопознания». В целом, это до сих пор единственный источник информации о «Лиле». При этом рассказы Джохари не были проверены на достоверность.

Название игры, конечно же, не случайно. В индуизме понятие «лила» — одно из ключевых. Оно подразумевает под собой Божественную игру.

Дело в том, что в индийской философии считается, будто весь мир — это поле для игры Бога, а все живые существа — лишь его персонажи

Вместе с тем изначальное название игры, по данным Хариша Джохари, звучало иначе: Джняна-чаупада («джняна» с санскрита дословно переводится, как знание, мудрость, а «чаупада» — игра в кости).

Также индийский философ уверен: эта игра была создана именно святыми и монахами много тысяч лет назад для самоанализа и исследования индуистского учения. Сейчас же ее в большинстве случаев применяют лишь для первой цели.

Из чего состоит игра

Игральная доска

Игровое поле «Лилы» представляет собой 72 клетки, связанные между собой стрелами и змеями. У каждой из них есть название, например, «Служение», «Ясность сознания» или «План абсолюта». Поле обобщает все связанные с ним философские и психологические концепции, которые описаны в небольшой книжечке, идущей в комплекте игры.

Количество человек

Играть в «Лилу» можно как в одиночестве, так и в компании. Еще лучше, если в процессе будет присутствовать так называемый проводник — специалист по игре или психолог, который будет направлять игроков, задавать им наводящие вопросы, позволяющие глубже раскрыть значение каждой клетки.

Кто такой проводник? Это специалист, который закончил специализированные курсы по ведению «Лилы». Он, как правило, не только знает все тонкости теории, описанной в комментариях к игре, но и умеет задавать глубокие вопросы, наталкивающие игроков на верные мысли. Также именно проводник помогает участникам связать всю информацию, которую те получают из игры, воедино, и, соответственно, получить от процесса максимум пользы. Зачастую проводниками «Лилы» становятся психологи. Потому что, во-первых, они лучше понимают специфику взаимодействия с другими людьми. Во-вторых, многие из них предпочитают делать трансформационные игры одним из важных инструментов для работы с клиентами.

Фишки

Фишек в «Лиле» нет. Поэтому для того чтобы начать игру, нужно самостоятельно выбрать какой-либо предмет, который будет символизировать игрока (это может быть, например, украшение или монетка) — с его помощью и будет осуществляться передвижение по полю.

Как играть

Начало игры

Начинается игра с того, что все участники ставят свои фишки на клетку под номером 68 — «Космическое Сознание». По очереди они бросают игральную кость, передавая ее соседу справа.

Первая задача — выбросить шесть очков. Только после этого человек может войти в игру: перейти сначала на клетку «Рождение» и оттуда на шестую клетку «Иллюзия». Пока же игрок не выбросит шестерку, он может лишь наблюдать за игрой остальных, более удачливых, участников, что, к слову, тоже бывает довольно полезно. Их рассуждения о каждой из клеток могут наталкивать и на собственные важные мысли.

Передвижение по полю

Игроки передвигаются по полю не только с помощью бросков кости, но также благодаря особым элементам доски — стрелам и змеям. Когда человек попадает на клетку с началом стрелы, он автоматически поднимается по ней до более высоких клеток. Если же он попал на голову змеи, то, наоборот, опускается вниз по полю — к ее хвосту.

Цель игры

Цель «Лилы» — закончить игру, вновь оказавшись на клетке 68 — той, с которой игра и началась. Основная же суть процесса состоит в изучении комментариев к каждой клетке, на которой в течение этого пути оказывается игрок. Как правило, они вызывают у участников дискуссии, в ходе которых игрок должен понять, как то или иное явление проигрывается в его жизни. Например, он учится видеть свои проявления жадности или находит истоки собственной зависти.

При этом игра может длиться от 3 до 20 часов А иногда и дольше.

Символика игры

72 клетки

«Считается, что йоги, исследовавшие лабиринты человеческого сознания, определили существование 72 изначальных состояний бытия. Эти состояния соответствуют клеткам игральной доски, — объясняет «Ленте.ру» проводник игры «Лила», психолог Ася Петра. — Это различные эмоции, ощущения, чувства, которые мы наверняка уже испытывали в жизни и которые в процессе игры будем проходить вновь, а также разбирать самостоятельно или с проводником».

Согласно Индии (Вед, Шрути и Пуран).

Стрелы и змеи

«Стрелы и змеи — это наши помощники. Если мы попадаем на конец стрелы, то потом поднимаемся к ее началу, и это говорит о том, что в игре мы совершенствуемся, и у нас появляется некий ресурс. Дальше важно рассмотреть, что это за ресурс, почему мы с помощью него выросли в игре, и как мы можем применить его в жизни, — рассказывает Петра. — Стрела для нас является показателем того, что мы в своем самопознании движемся в правильном направлении».

А что насчет змей? Они, по словам эксперта, часто воспринимаются как негативные персонажи.

«Но это не так. Когда мы, попадая на голову змеи, спускаемся по полю вниз, это говорит о том, что просто на каких-то низших клетках нужно сконцентрироваться еще раз. Это не менее полезно, чем двигаться по полю вверх», — подчеркивает проводник игры.

Так, спускание вниз по змее, как отмечает Ася Петра, помогает еще раз пересмотреть наши ограничивающие установки, поменять взгляд на некоторые вещи, вновь подумать об игровой и жизненной стратегии.

Именно благодаря змеям мы становимся сильнее — в игре и в жизни — они позволяют укреплять наши слабые стороны Ася Петра психолог, проводник в игре «Лила»

Чакры

«В индийской философии считается, что у каждого человека есть чакры — основные энергетические центры в теле. На поле "Лилы" они тоже присутствуют, и каждый раз, когда мы попадаем на клетку какой-либо чакры, это говорит о том, что нужно подумать, как обстоят дела с теми сферами жизни, которые она символизирует. Например, горловая чакра связана с проявленностью. Попадая на нее в игре, человек должен поразмышлять, насколько он умеет заявить о себе окружающим и что еще он может сделать для того, чтобы прокачать этот навык», — говорит психолог и проводник «Лилы».

Чем полезна «Лила»

По мнению Аси Петры, «Лилу» можно сравнить с компасом, который подсказывает нам правильный путь.

«На самом деле, этот компас уже и так встроен внутрь каждого человека, просто из-за многих особенностей современной жизни, мы многое не замечаем. Поэтому иногда мы обращаемся к таким инструментам, как "Лила", которые четко подсвечивают нам точки роста. Это не просто игра, которая дает возможность расслабиться, это способ понять: действительно ли я нахожусь на своем пути, а не двигаюсь дорогой, придуманной нашими родителями, коллегами, мужьями, партнерами», — поясняет она.

Особенно «Лила» будет полезна в следующих случаях:

потеря жизненных ориентиров;

хронический стресс;

болезненные отношения;

отсутствие смысла жизни;

финансовые неудачи;

иррациональная тревога.

Что об этой игре думают психологи

С точки зрения психологии, «Лила» — игра, которая практически полностью зависит от ведущего.

«Данную игру можно отнести к проективным методикам, которые позволяют работать с подсознанием человека. И, в общем-то, сама по себе она не несет какого-либо негативного влияния. Более того, она может быть полезна! Но большую опасность представляют именно ведущие, — объясняет «Ленте.ру» психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов. — Их личность очень важна. И не только их подготовка, но и мировоззрение».

По мнению эксперта, если проводником является человек без психологического образования, он может нанести игрокам настоящие травмы

«Ну и, конечно, я против подачи "Лилы" строго через эзотерический смысл. Не нужно думать, что с помощью игры вы получите ответы на все вопросы, это лишь манипулятивный способ привлечения внимания. А также точно не стоит верить призывам: "Вместо длительных походов к психологу поиграй несколько часов — и решишь все свои проблемы"», — предупреждает Решетов.

Сколько стоит поиграть в «Лилу»

Цена будет зависеть от того, в каком формате хочется играть.

Если есть желание прийти на групповую оффлайн игру с проводником, то в Москве в среднем это будет стоить около 3500 рублей. Хотя, в целом, цена может сильно разниться — все зависит от степени известности ведущего. Так, стоимость групповой игры у главных ее популяризаторов в России может доходить и до 45 тысяч рублей.

Индивидуальный сеанс работы с «Лилой» обойдется дороже — от 6500 рублей. У популярных проводников она может стоить и 150 тысяч рублей.

Также «Лилу» можно приобрести на любом маркетплейсе — для самостоятельных игр дома. Там ее цена варьируется от 600 рублей до 6000 рублей — в зависимости от размеров, качества и производителя. Да, в этом случае не будет ведущего, который укажет направление мысли, но в комплекте «Лилы» всегда есть книжка с комментариями к каждой клетке поля. Разобраться в ней не составит труда.

5 советов для новичков

Тем, кто собирается впервые поиграть в «Лилу» Ася Петра дала несколько советов:

Важно помнить: