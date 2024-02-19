Секс позволяет снизить уровень стресса при гневе

Стрессы окружают нас повсюду и стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. Гнев и злость идут бок о бок с тревожностью, хотя и дают о себе знать реже. В то же время сильные негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье сердца. Учёные из Массачусетского технологического института нашли способ снизить опасные последствия негатива.

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Учёные объяснили, что при негативных эмоциях в организме начинают вырабатываться гормоны стресса. Они вызывают сужение артерий, повышают давление и дают дополнительную нагрузку на сердце. Из-за этого растёт риск развития болезней сердца и сосудов. Поэтому важно уметь быстро справляться со злостью или гневом.

Оказалось, в этом деле поможет секс. Он обладает естественным болеутоляющим эффектом и способствует выработке эндорфинов, а значит, снижает уровень боли и стресса.

Эксперты добавили, что стоит заботиться о своём эмоциональном здоровье и физическом благополучии и помнить, что секс — это не только приятный способ провести время, но и хороший способ поддержать здоровье сердца.