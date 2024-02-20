Психолог назвала лучшие подарки на 23 февраля

В День защитника Отечества своим близким в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие. По словам психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой, при выборе подарка стоит учитывать хобби, интересы и предпочтения человека.

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Хорошим подарком будут часы, одежда, рубашка, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки, рассказала NEWS.ru психолог. Помимо этого хорошим подарком может стать мастер-класс по хобби и интересам, например, полет в аэротрубе или совместный поход на квест.