104-летняя женщина объяснила долголетие пристрастием к двум продуктам

Жительница Великобритании отметила 104-й день рождения и назвала свой секрет долголетия. Об этом сообщает Majesticare Care Homes.

© Lenta.ru

104-летняя Кэтлин Сондерс отпраздновала очередной день рождения в доме престарелых в городе Веллингтон, графство Сомерсет, где живет уже год. На торжество приехали ее друзья и родственники, а сотрудники учреждения украсили помещение воздушными шарами, баннерами и красной ковровой дорожкой. Свое долголетие женщина объяснила пристрастием к двум продуктам: молоку и шоколаду.

Британка родилась в 1920 году и жила с двумя сестрами, с которыми у нее были близкие и доверительные отношения. После окончания школы она работала фотографом в компании Dunlop Rubber, где познакомилась с будущим мужем. У супругов родились две дочери.

Больше всего в жизни Сондерс нравилось коллекционировать керамику. Кроме того, она сама занималась гончарным делом и создавала керамические изделия вплоть до 90 лет.

Женщина также всегда любила животных. На протяжении долгих лет в ее доме было множество питомцев, о которых она заботилась.

Сейчас у женщины семь внуков и три правнука. В скором времени она станет прабабушкой в четвертый раз.