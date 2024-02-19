Россиянам указали на действенные способы улучшить жизнь

Навык качественно и быстро делать свою работу позволяет организовать день так, чтобы времени хватало не только на офисные дела, но и на отдых, хобби, саморазвитие и личную жизнь, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Некоторые другие способы успеть все специалист указал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Для достижения успеха как в профессиональной деятельности, так и в личной сфере человек должен понимать, что он делает и для чего, рассказал психолог. По его словам, существует простой способ правильно ставить цели: надо выбрать одну глобальную на год, достижение которой заметно улучшит жизнь.

«Далее достаточно планировать одно дело в день, которое приблизит вас к глобальной цели. Если составить большой список, можно не успеть выполнить все, почувствовать негативные эмоции и впоследствии бросить цель на полпути», — объяснил Идзиковский.

Для достижения поставленной цели следует двигаться к ней независимо от своего внутреннего состояния, продолжил психолог. В то же время для поддержания сил и хорошего настроения необходимо наладить режим дня и питания, а также заняться спортом, посоветовал он.

Кроме этого, уберите из поля зрения все, что отвлекает и мешает продуктивной работе. Следите за соответствием усилий и значимостью результата. Если вы чувствуете, что что-то не так именно с целью, вернитесь на шаг назад и обдумайте, чего хотите на самом деле.

Евгений Идзиковский психолог

Случается, что достижению цели и, как следствие, улучшению качества жизни мешают внутренние проблемы, добавил Идзиковский. Их необходимо решать одну за одной. Справиться со страхом проявлять себя, сложностями в общении, тревогой, неуверенностью можно самостоятельно или с психологом, уверен специалист.

В заключение Идзиковский рекомендовал ежедневно выделять время для занятий конкретными делами, ведущими к поставленной цели. В конце дня он рекомендовал проводить краткую аналитику, чтобы понять, что мешало работать и как это устранить в будущем.