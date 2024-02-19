Зарплата за 2,5 месяца и не только: математик создал формулу идеального предложения руки и сердца

Кто говорил, что математика после школы не пригодится? Похоже, что эта наука может стать серьезным подспорьем в нелегком деле предложения руки и сердца. Доктор Том Кроуфорд, математик из Оксфордского университета, уверяет, что его формула идеального предложения увеличит шансы жениха на заветное «да!» невесты. Для расчета был выбран формат романтического ужина дома. Также ученый использовал результаты опроса более 2000 человек об идеальном предложении.

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Итак, формула основывается на четырех ключевых переменных: время приема пищи, продолжительность предложения, время планирования и стоимость кольца. Пятая, бонусная, переменная нужна для учета непредвиденных обстоятельств.

Если следовать логике ученого, выходит, что идеальное время для ужина — это 20:06. Становиться на колено парню лучше сразу после основного блюда, не дожидаясь десерта.

Дорогое кольцо, по всей видимости, сильно увеличит шансы на успех: оптимальная, по мнению ученого, стоимость составляет 2,5 месячной зарплаты. А теперь время бонусов: в 8 баллов математик оценил проникновенную речь, в 7 — романтичную обстановку с подсветкой и цветами, 5 — за хорошую (по мнению девушки) музыку.