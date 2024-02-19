Экспресс-способы разбудить сексуальный интерес мужчины

Сексолог рассказала, как подтолкнуть партнера к интимным подвигам.

К сожалению, постоянный стресс и вредные привычки постепенно убивают сексуальное напряжение в паре, и здесь важно подойти к решению проблемы в комплексе. И тем не менее, эксперты называют несколько экспресс-способов возбудить партнера, когда на близость совсем немного времени. Сексолог, психолог Алиса Пономаренко рассказала нам об этих способах. Сохраняйте в закладки.

Больше уверенности в себе

Редкий мужчина устоит перед женщиной, которая знает, чего хочет от интимной близости с этим конкретным мужчиной. Не все же сильному полу проявлять инициативу! Алиса: «Здесь важно научиться принимать свою сексуальность, и речь не о пошлости, а уверенности в своей привлекательности. Мужчины просто сходят с ума, если женщина излучает эту уверенность». Не стесняемся проявлять чувственность и открыто говорить о своих желаниях, ваш мужчина не сможет удержать себя в руках.

Сексуальное белье

Банальный, но невероятно рабочий способ «вдохновить» мужчину на сексуальные подвиги. Как известно, мужчины — существа визуальные, а потому подпитка их воображения играет большую роль в том, насколько качественным будет ваш секс. Сексолог: «Не нужно постоянно находиться в режиме сексуальной кошечки, однако пару комплектов эротического белья стоит иметь в своем гардеробе. Просто отследите реакцию мужчины на вас в подобном комплекте».

Танцуйте!