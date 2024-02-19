Психолог рассказал, в каких случаях возникает зависимость от денег

Если детство человека прошло в условиях бедности, это может привести к развитию зависимости от денег в будущем.Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.

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По словам специалиста, чаще всего зависимость возникает, если человек в детстве долгое время бедствовал, находился на грани выживания, постоянно закрывая только базовые потребности. После такого опыта человек принимает решение, что у него такого точно не будет и делать все возможное для осуществления своего замысла.

— Но иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда к деньгам превращается в деструктивную зависимость, — объяснил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».