Психолог рассказал, в каких случаях возникает зависимость от денег

Психолог Гуцалюк рассказал, в каких случаях возникает зависимость от денег
Если детство человека прошло в условиях бедности, это может привести к развитию зависимости от денег в будущем.Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.
По словам специалиста, чаще всего зависимость возникает, если человек в детстве долгое время бедствовал, находился на грани выживания, постоянно закрывая только базовые потребности. После такого опыта человек принимает решение, что у него такого точно не будет и делать все возможное для осуществления своего замысла.
— Но иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда к деньгам превращается в деструктивную зависимость, — объяснил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Гуцалюк добавил, что в некоторых ситуациях все сводится к тому, что человек начинает искать легкие деньги. Он пытается заработать на лотереях, азартных играх, что приводит к накоплению долгов. Психолог подчеркнул, что зависимость от денег негативно влияет и на отношения человека с близкими и друзьями.