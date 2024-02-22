Резиновое время: Как превратить чтение в полезную привычку

Согласно статистике, за всю свю жизнь человек читает в среднем около тысячи книг. Хотя, конечно, есть и такие люди, что не читают вовсе. Причины равнодушия или даже нелюбви к чтению, могут быть совершенно разными.

Наш автор, Екатерина Балан, начинающий писатель, дала несколько советов, как сделать чтение своей полезной привычной.

“Ой, как здорово, у тебя есть время читать книги! Когда же у меня оно появится?” Так со мной разговаривают 99 процентов моих друзей и знакомых. А я лишь жалею о том, что в сутках всего 24 часа, чтобы успеть все, что планирую каждый день. И казалось бы, откуда в них взять время на чтение? Тем не менее, при желании и грамотном подходе к своему ежедневному расписанию, успеть можно почти все. Читать же очень полезно для мозга и для эрудиции. Как писал Бродский: “Чтобы с вами было о чем разговаривать”. Поэтому если у вас всё ещё нет времени на чтение книг, прочитайте советы ниже и попробуйте. Как говорят психологи, любая привычка формируется за 21 день. Екатерина Балан писатель

Начните с малого

Пара предложений, один абзац, одна страница, - неважно. Главное - откройте книгу. Любите читать соцсети, пока пьете кофе? Замените это занятие книгами. Выберите произведение, которое давно хотели прочесть, или о котором все говорят. Просто откройте книгу. Для начала.

Превратите чтение в желанный ритуал

Что для вас является символом отдыха или наслаждения? Может быть, чай или кофе с пирогом в любимом кафе? А может быть, ванная с аромамаслами, свечами и солью? Или просмотр фильма о любви с бокалом вина? Почему бы не сделать чтение таким же желанным ритуалом наслаждения и расслабления? Окружите этот процесс красотой: уютный плед, тот же чай (или вино), аромасвечи - и вы уже не просто читаете хорошую книгу: вы наслаждаетесь и отдыхаете. Полюбите этот процесс и получайте от него удовольствие.

Всегда носите книгу с собой

Здесь все просто. Если вы в течение дня случайно застрянете в пробке или очереди, вы знаете, чем себя занять.

Участвуйте в совместных прочтениях

В соцсетях можно найти немало сообществ, в которых устраивают совместные чтения или марафоны для прочтения книг. Читать в компании единомышленников - отличная мотивация.

Запишитесь в библиотеку

Очень хорошая мотивация для того, чтобы начать читать регулярно. Книгу вы берете на определенное количество времени, и сроки нужно соблюдать. Кроме того, в библиотеках огромное разнообразие книг. Они - как книжный магазин, только бесплатный.

Аудиокниги

Вариант для современного ритма жизни. Можно слушать практически где угодно и когда угодно. Однако, по моему личному наблюдению, большая часть людей все же отдает предпочтение бумажным книгам.

Гордитесь особенностью своего менталитета