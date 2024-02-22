Резиновое время: Как превратить чтение в полезную привычку
Согласно статистике, за всю свю жизнь человек читает в среднем около тысячи книг. Хотя, конечно, есть и такие люди, что не читают вовсе. Причины равнодушия или даже нелюбви к чтению, могут быть совершенно разными.
Наш автор, Екатерина Балан, начинающий писатель, дала несколько советов, как сделать чтение своей полезной привычной.
“Ой, как здорово, у тебя есть время читать книги! Когда же у меня оно появится?” Так со мной разговаривают 99 процентов моих друзей и знакомых. А я лишь жалею о том, что в сутках всего 24 часа, чтобы успеть все, что планирую каждый день. И казалось бы, откуда в них взять время на чтение? Тем не менее, при желании и грамотном подходе к своему ежедневному расписанию, успеть можно почти все. Читать же очень полезно для мозга и для эрудиции. Как писал Бродский: “Чтобы с вами было о чем разговаривать”. Поэтому если у вас всё ещё нет времени на чтение книг, прочитайте советы ниже и попробуйте. Как говорят психологи, любая привычка формируется за 21 день.Екатерина Баланписатель
Начните с малого
Пара предложений, один абзац, одна страница, - неважно. Главное - откройте книгу. Любите читать соцсети, пока пьете кофе? Замените это занятие книгами. Выберите произведение, которое давно хотели прочесть, или о котором все говорят. Просто откройте книгу. Для начала.
Превратите чтение в желанный ритуал
Что для вас является символом отдыха или наслаждения? Может быть, чай или кофе с пирогом в любимом кафе? А может быть, ванная с аромамаслами, свечами и солью? Или просмотр фильма о любви с бокалом вина? Почему бы не сделать чтение таким же желанным ритуалом наслаждения и расслабления? Окружите этот процесс красотой: уютный плед, тот же чай (или вино), аромасвечи - и вы уже не просто читаете хорошую книгу: вы наслаждаетесь и отдыхаете. Полюбите этот процесс и получайте от него удовольствие.
Всегда носите книгу с собой
Здесь все просто. Если вы в течение дня случайно застрянете в пробке или очереди, вы знаете, чем себя занять.
Участвуйте в совместных прочтениях
В соцсетях можно найти немало сообществ, в которых устраивают совместные чтения или марафоны для прочтения книг. Читать в компании единомышленников - отличная мотивация.
Запишитесь в библиотеку
Очень хорошая мотивация для того, чтобы начать читать регулярно. Книгу вы берете на определенное количество времени, и сроки нужно соблюдать. Кроме того, в библиотеках огромное разнообразие книг. Они - как книжный магазин, только бесплатный.
Аудиокниги
Вариант для современного ритма жизни. Можно слушать практически где угодно и когда угодно. Однако, по моему личному наблюдению, большая часть людей все же отдает предпочтение бумажным книгам.
Гордитесь особенностью своего менталитета
Однажды моя знакомая, которая всю жизнь живёт за границей, спросила меня с трепетом и уважением: “Правда ли, что в России все читают в общественном транспорте?” Мне почему-то стало тепло и очень приятно от этого вопроса. Я ответила ей: “Правда”.