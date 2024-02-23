Жизнь после смерти: книги, которые помогут пережить потерю любимых

Наш автор, Екатерина Балан, рассказала Рамблеру, что в соцсетях наткнулась на удивившую ее просьбу: женщина искала книги для людей, которые пережили потерю близкого, любимого человека. Многие уверены, что в таких случаях может помочь или время, или психолог. Однако, что прочтение книг на эту тему само по себе уже как сеанс хорошей психотерапии. Чужой опыт помогает проработать личную боль.

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Екатерина составила список таких книг. Что-то из них она читала сама, что-то, опираясь на интуицию, утащила из комментариев к просьбе той женщины.

Мне хочется, чтобы никому из вас этот список никогда не пригодится. Но если вдруг актуально, то книги действительно лечат душу. Можно также каждую из рекомендованных книг прочитать как хорошее произведение. Екатерина Балан писатель

Валери Перрен "Поменяй воду цветам"

Иногда, чтобы понять, что жизнь прекрасна, следует устроиться на работу на кладбище. Ничто так не учит ценить жизнь, как близость смерти.

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И героиня книги, оставшаяся сиротой, нам доказывает этот факт в красивых, иногда грустных, иногда смешных, но правдивых историях.

Ромен Роллан "Очарованная душа"

“Не дай вам Бог жить в эпоху перемен”, - звучит древнее китайское проклятие. Роман-эпопея Роллана рассказывает о жизни людей во время войны, в период изменения мира, когда человеческие жизни ничего не значат в масштабе мировых проблем.

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Тем не менее, Роллан учит нас, что жизнь и ее повседневность продолжаются несмотря ни на что.

Сомерсет Моэм "Пироги, пиво или Скелет в шкафу"

Увлекательная история с неожиданной концовкой учит нас тому, что важнее всего в этой жизни - что о нас скажут после смерти.

Виктор Франкл "Скажи жизни да!”

Ничто так ярко не опишет эту книгу, как биография ее автора: психиатр, заключенный в нацистских концентрационных лагерях Освенцим и Дахау.

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Опыт этого человека поможет научиться ценить и быть благодарным за то, что мы имеем, и мужественно переносить потери.

Мо Гавдат "Формула счастья"

Автор книги убежден: человек рождается для счастья. Если что-то в вашей жизни не позволяет вам в это верить, книга поможет.

Джоджо Мойес "До встречи с тобой", "После тебя", "Все та же я"

Трилогия знаменитого бестселлера учит, как жить дальше после смерти любимого человека, и главное, - как стать успешным и снова научиться радости.

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Ирвин Ялом "Вглядываясь в солнце"

Писатель и психотерапевт берет на себя, казалось бы, непосильную задачу: научить людей побороть в себе главный страх - страх смерти.

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Благодаря его опыту работы с клиентами, автор эту задачу решает успешно. Мы все смертны, поэтому важно храбро принять это и ценить каждый новый день.

Аньес Мартен-Люган "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе"

Это очень грустная и невероятно красивая история о женщине, которая в один момент потеряла любимых мужа и сына.

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