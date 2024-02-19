Как предотвратить угасание любовных чувств

Что только ни советуют для поддержания искры в браке, но, кажется, этот способ самый простой и доступный. По мнению психологов из Университета Миссури-Сент-Луиса, все, что вам нужно для разжигания страсти, — это фотография. Недавнее исследование показало, что просмотр снимков партнера всего несколько секунд может усилить чувство удовлетворения браком, влюбленности и привязанности ко второй половинке.

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«Просмотр фотографий супругов — это простая стратегия для стабилизации браков, в которых главная проблема — постепенное угасание любви», — отмечают авторы научной работы.

Чтобы оценить влияние изображений на чувства респондентов, команда ученых разработала особую систему демонстрации кадров.

Участникам был представлен набор из 25 фотографий, каждая из которых появлялась на экране компьютера на секунду. Среди них были не только фотографии супруга, но и просто приятные или нейтральные изображения. Перед некоторыми кадрами дополнительно разместили текстовые заявления, чтобы вызвать эмоции посильнее. Участники должны были использовать ползунок, чтобы указать уровень своей влюбленности и привязанности к супругу, а также удовлетворенности браком.

Используя полученные данные, исследователи смогли оценить, какие образы усиливают любовь человека к своему партнеру и оказывают ли влияние размещенные позитивные утверждения.