Как перестать лениться и взять себя в руки

«Лень вперед тебя родилась», – говорят человеку, когда ему не хочется ничего делать. И это состояние оценивается негативно: «лениться плохо», «лень – это порок». Отношение к ленивому человеку соответствующее. В житейском понимании лень – это отсутствие действия, мотивации, желания. Наука же не так давно обратила внимание на этот феномен. В последние десятилетия она скорее оправдывает лень и даже заявляет о том, что лениться полезно. О феномене лени ее месте в нашей жизни мы поговорили кандидатом психологических наук Валерием Гутом и о причинах этого состояния с нейропсихологом Мариной Винберг.

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Что же такое лень?

Валерий Гут — кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта отмечает сразу несколько определений лени:

Авиценна, философ-ученый, живший в 1-2 веке н.э. говорил о лени:

«Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни».

В словаре В.И. Даля мы прочтем, что лень – это отвращение от труда. А в психологическом же словаре лень определяется как явление, которое характеризуется не только отсутствием трудолюбия, но и получением удовольствия от безделья и праздности.

Для художника-авангардиста Казимира Малевича лень была «истиной человечества», с которой надо «снять клеймо позора и сделать ее не матерью пороков, а Матерью Совершенства».

Почему мы ленимся?

По мнению немецкого психолога Эриха Фромма, начиная с ХХ века, люди стали более пассивными за счет того, что появляется все больше возможностей купить не только предметы, но и чужой труд.

«Если человек теряет смысл делать что-либо самостоятельно, у него возникает лень, скука и, как следствие, развивается апатия», — подмечает Валерий Гут.

«Эрих Фромм считал, что в современном мире мы остаемся пассивны большую часть своего времени: изучаем, смотрим, познаем, пробуем. При этом мы не потребляем то, что на самом деле отвечает нашим потребностям, а, скорее, следуем за рекламой, которая предлагает нам решения жизненных проблем. В результате человек стремится к абсолютному безделью и получению удовольствия от него», — добавляет кандидат психологических наук.

Вместе с этим, нейропсихолог, нейралинер Марина Винберг отмечает, что лень под собой может иметь множество корней и может быть вызвана разными причинами, среди которых следует выделить следующие:

Биология

Наш мозг программируется на минимизацию энергетических затрат. Ведь в условиях дикой природы экономия энергии была ключевым фактором выживания. Современный мир требует от нас постоянного участия и активности, что иногда противоречит нашим естественным инстинктам.

Неопределенность и перегрузка информацией

Современное общество переполнено информацией, и нам часто не хватает ясности в том, какой путь выбрать. Это может вызывать страх перед неизведанным или перегрузку, вследствие которой мы откладываем дела.

Отсутствие мотивации

Иногда мы не видим конкретной цели или смысла в задачах, которые стоят перед нами. Без чёткого представления о результате сложно заставить себя действовать.

Эмоциональное выгорание

Чрезмерная работа без достаточного отдыха может привести к эмоциональному выгоранию, когда ресурсы организма истощены и нужна пауза для восстановления.

Как побороть лень?

«Чаще всего для профилактики лени нам необходимо поддерживать в себе любовь к людям, не быть равнодушными к происходящему: заниматься творчеством, общаться, ставить перед собой четкие цели, — поясняет Валерий Гут. — Чтобы желаемый результат не казался труднодоступным, можно:

разделять задачи на небольшие шаги, упрощать их, чтобы сделать более осуществимыми;

находить источники вдохновения, поддержки, мотивации – посещать красивые места, знакомиться с новыми людьми, читать книги;

поощрять себя за успешное завершение задач.

Кроме постановки четких целей Марина Винберг для борьбы с ленью советует:

соблюдать режим: чёткий распорядок дня помогает упорядочить время и повышает продуктивность. Важно чередовать работу с перерывами на отдых;

изменить окружение: иногда для повышения мотивации достаточно изменить рабочее пространство или поменять атмосферу вокруг себя;

найти единомышленников: самостоятельно бороться со ленью тяжелее, чем когда есть поддержка со стороны других людей, направленных на аналогичные результаты;

позволить себе отдохнуть: постоянная работа без отдыха приводит к быстрому утомлению. Чтобы избежать эмоционального выгорания, чередуйте трудовую активность с периодами расслабления.