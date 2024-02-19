Психолог рассказал, как попрощаться с иллюзиями, которые мешают жить

«Представьте себе ситуацию: вы переехали в новую страну, попали на работу мечты. Проходит полгода… и вы понимаете, что вас тошнит от города, профессии и это все не то, что вам нужно. Или другая ситуация: женщина мечтала выйти замуж и внезапно осознала, что она вообще не создана для семьи. И прекрасная картина с двумя малышами-ангелочками, мужем и золотым ретривером не её история», — приводит примеры психолог.