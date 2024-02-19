Психолог рассказал, как попрощаться с иллюзиями, которые мешают жить

Михаил Лабковский рассказал, как попрощаться с иллюзиями, которые мешают жить так, как на самом деле хочется
Когда многолетние планы рушатся, будто карточный домик, мы сталкиваемся с больным ударом. Иллюзии, выстроенные годами, становятся не более чем пустышками, и мы просто не знаем, что делать дальше, рассказывает Михаил Лабковский в своем Telegram-канале.
«Представьте себе ситуацию: вы переехали в новую страну, попали на работу мечты. Проходит полгода… и вы понимаете, что вас тошнит от города, профессии и это все не то, что вам нужно. Или другая ситуация: женщина мечтала выйти замуж и внезапно осознала, что она вообще не создана для семьи. И прекрасная картина с двумя малышами-ангелочками, мужем и золотым ретривером не её история», — приводит примеры психолог.
Чтобы такого не происходило, крайне важно, по словам Лабковского, понять, что счастье — это не строить планы на столетие вперед и убеждать себя, что вы должны жить только так и никак иначе. Психолог настоятельно рекомендует прислушиваться к себе, своему телу, интересам и эмоциям.
«И вы увидите, что жизнь разная и вы тоже», — обещает Лабковский.
Ранее Михаил Лабковский рассказал, как сдвинуть себя с места и заняться делом.