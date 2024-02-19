Психолог рассказал о пользе делегирования

«Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: «Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить». Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.