Почему возникает чувство одиночества в браке и как с ним бороться
Взаимопонимание, эмоциональная близость и интимные отношения – вот ключевые аспекты, которые помогут преодолеть это трудное чувство.
Уютный дом, общие мечты и взаимная поддержка – все это ассоциируется с идеальным браком. Однако даже в самых крепких союзах, скрытые глубоко в сердцах супругов, могут прятаться тени одиночества. Корреспонденты издания INC-News.ru поговорили с экспертами по теме одиночества в семье.
Что такое брак?
С юридической точки зрения брак — это добровольный, равноправный, моногамный, бессрочный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГСа с соблюдением требований семейного законодательства, порождающий для супругов взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности с целью создания семьи.
«Это означает, что понуждение к заключению брака недопустимо; супруги имеют равные права независимо от пола, возраста, национальной, религиозной принадлежности и т.п.; в браке могут состоять только один мужчина и одна женщина (более того, пока не расторгнут брак, недопустимо заключать новый, вступать в последующий брачный союз); заключается брак без указания срока его действия, предполагается, что на всю жизнь. Но подавляющее число брачных вопросов регулируется не столько нормами права, сколько нормами морали, нравственности», — отмечает Матвеева Наталья, кандидат юридических наук, доцент Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, преподаватель Семейного и Гражданского права.
Но вместе с этим Матвеева Н.А. подмечает, что «с точки зрения сформировавшихся в обществе ценностных подходов и ориентиров в основе брака лежит любовь, взаимные чувства, в свое время подсказавшие мужчине и женщине, что прожить друг без друга невозможно, породившие страх потерять свою половину». Но, кроме этого, для гармоничных отношений супругам следует иметь и увлечения, которые в сложную минуту помогут переключиться с реалий и «подзарядить батарейки». В противном случае, в семье постепенно будет возникать чувство одиночества и в конечном счете все может привести «к выгоранию отношений».
Что такое одиночество в браке?
«Одиночество в браке – это сложная проблема, требующая внимания и усилий обеих сторон. Однако, осознание причин этого чувства и активные действия по его преодолению могут привести к улучшению отношений между супругами и созданию более гармоничного и счастливого брака», — подчеркивает психолог Асратян Илья, отмечая, что свою лепту в формировании данного состояния внося многие факторы от рутины до разных ценностей.
Причины чувства одиночества в семье
Семья традиционно воспринимается как основа общества, место, где каждый человек может найти поддержку, понимание и любовь. Однако не редкость, когда даже в кругу близких люди испытывают острое чувство одиночества. Нейропсихолог, нейралинер Марина Винберг выделяет следующие причины, которые приводят к зарождению чувства одиночества в браке:
- Недостаток общения. Часто в современном мире мы заняты своей работой, социальными сетями или личными интересами. В результате у нас может не хватать времени на глубокое и искреннее общение с членами семьи, что приводит к ощущению изоляции даже в присутствии других.
- Непонимание. Иногда члены семьи могут не разделять ваших ценностей, интересов или жизненных приоритетов, что создает барьер и отчуждение.
- Отсутствие эмоциональной связи. Физическое присутствие других людей ещё не гарантирует эмоциональной близости, которая так необходима для ощущения соединения.
- Конфликты и непонимание. Разногласия и споры могут усилить ощущение одиночества, если кажется, что никто не стоит на вашей стороне.
- Смена жизненных этапов. Рождение детей, переезды, изменения в работе – все это может изменить динамику отношений и вызвать чувство одиночества.
Магистр социальной и политической психологии, экзистенциальный психотерапевт Поленова Натали выделяет немного другие причины, которые ведут к мыслям о разочарованности собой, партнером и/или семейной жизнью:
- Пара находится на стадии, когда уровень гормона привязанности снижается.
- Есть заблуждения насчет любви и счастье в паре. Например, что удовольствие от отношений нужно получать всегда. Или, например, что партнер – лекарство от страданий. Не получая прежних впечатлений от совместных занятий, человек начинает скучать и искать способы испытать радость, а в результате сталкивается с разочарованием, которое и отдаляет, потому что другой человек не может быть долго спасательным жилетом.
- Круг интересов и общения сузился и зациклился на партнере.
- В отношениях игнорируются потребности и эмоции партнеров, нарушена коммуникация.
- Пара идеализируется и есть мнение, что партнер должен всё понимать без слов и должен вести себя определенным образом.
Как справится с чувством одиночества в браке?
Вместе с ощущением одиночества приходит и тревога о том, что диалог пойдет не так и в итоге станет только хуже. Однако сближение требует смелости и открытости к чувствам партнера.
«Чувство одиночества внутри семьи - серьёзная проблема, которая требует осознанных усилий всех её участников для её решения. Важно помнить, что вы - не одиноки; всегда есть способы вернуть тепло и понимание в домашний очаг», - говорит Марина Винберг.
«Нужно пробовать разговаривать, проговаривать свои эмоции и потребности и стремиться понять потребности партнера, уметь находить в поведении партнера доброжелательные намерения, уметь показывать свое понимание другой точки зрения, помнить, что вы любите друг друга. Это поможет паре восстановить доверие и участие, которые так важны, чтобы перестать чувствовать себя одиноко», — отмечает экзистенциальный психотерапевт Поленова Натали и приводит следующие советы по тому, как побороть это чувство:
- Понять, что отношения со временем меняются и трудностей, кризисов не избежать, как и разочарований, потому что никто не способен полностью соответствовать ожиданиям и нет вещей, которые не подвластны времени;
- Проанализировать, что для вас признак равнодушного отношения и действительно ли в поведении партнера наблюдаются эти признаки?
- Проанализировать, что вам помогает чувствовать единение с партнером, как должны эти чувства проявляться? Какие из этих признаков есть в поведении партнера? Что еще вам может помочь, чтобы чувствовать близость?
- Поговорить с партнером о возникшем чувстве одиночества, рассказать, как оно ощущается, а затем поделиться, что в поведении партнера помогает ощутить теплый эмоциональный контакт и предложить идеи о том, что можно привнести в отношения для возобновления связь.
- Кроме этого, психолог Асратян И.С. отмечает, что вместе с вышеприведенными аспектами в преодолении одиночества в браке являются: восстановление эмоциональной связи и укрепление близости между супругами является поддержание интимных отношений, «физический контакт, обмен ласками и заботой помогают создать атмосферу взаимного уважения и привлекательности».
Важно помнить, что только совместными усилиями супругов можно создать крепкие и долгосрочные отношения, которые будут неисчерпаемым источником счастья на протяжении всей жизни.