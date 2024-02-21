Психотерапевт дала советы, что делать, если партнер набрал лишний вес

К секс-коучу и писательнице Лоре Коллинз обратился за помощью мужчина, который перестал хотеть интимной близости с женой из-за того, что та набрала вес. Совет, который Коллинз дала автору письма, опубликовало издание Metro.

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Пожелавший остаться анонимным читатель признался, что у него не было секса с женой уже четыре года из-за того, что та сильно поправилась. Мужчина объяснил, что 20 лет назад, когда они только познакомились, она была очень красивой девушкой с потрясающей фигурой. Однако после свадьбы она постепенно начала поправляться. В итоге ее вес стал почти в два раза больше, чем до замужества.

Несколько лет назад автор письма в шутку сказал жене, что она стала «слегка жирновата». В ответ та расстроилась и заявила, что муж ее позорит. Осознав, что прямота в этом вопросе — не лучший помощник, он попробовал показать супруге старые фотографии, чтобы женщина увидела, какой красивой была раньше. По словам мужчины, он понимает, что нельзя судить о людях по их весу, но ничего не может поделать со своими чувствами.

«В то время как я выхожу на пробежку, жена просто устраивается перед телевизором с пакетом чипсов или несколькими шоколадками. Честно говоря, я чувствую себя обманутым. Она пытается возбудить меня в постели, но, хотя я все еще люблю ее, толстые булочки меня отталкивают», — посетовал он.

В ответ на его письмо Коллинз заявила, что назвать жену «слегка жирноватой» было жестоко. При этом, по ее мнению, избегать темы лишнего веса вовсе — не слишком правильный подход прежде всего потому, что у людей с ожирением есть сопутствующие проблемы со здоровьем.

В то же время, продолжила секс-коуч, отвергать жену в сексуальном плане исключительно из-за ее веса тоже не очень разумно.

«Вашей жене важно чувствовать, что вы любите ее не только за внешность. Отказ ухаживать за собой может быть признаком депрессии. Из-за вашего нежелания заниматься с ней сексом она чувствует себя еще более подавленной и с большей вероятностью потянется за снэками», — отметила она.

Вместо этого, по мнению Коллинз, стоит заверить женщину в своих чувствах и выразить обеспокоенность из-за того, что она не следит за здоровьем и внешним видом. Можно также спросить ее, как она себя чувствует и внимательно выслушать ответ.

Помимо этого, секс-коуч рекомендовала мужчине попробовать брать жену с собой на пробежку, убедиться, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем, а также запастись полезными продуктами, выбирать рестораны с максимально сбалансированным меню и чаще готовить дома.

«Вы не можете заставить жену похудеть, но можете поддержать ее, если она захочет сделать это для себя», — заключила Коллинз.