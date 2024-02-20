Почему после интимной близости нужно обязательно сходить в туалет

После интимной близости нужно обязательно сходить в туалет. Почему это так важно, рассказал фармацевт Султан Даджани.

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По словам эксперта, мочеиспускание после секса может защитить от цистита. Эта инфекция мочевыводящих путей, поражающая мочевой пузырь, вызывает боль при мочеиспускании, частые позывы в туалет, общее недомогание и повышение температуры тела.

Поскольку 90% цистита вызвано бактериями из прямой кишки, движения во время секса помогают перемещать эти бактерии вверх по уретре в мочевой пузырь. Движения во время интимной близости также могут вызвать повреждение уретры, и даже это небольшое повреждение может привести к размножению бактерий и заражению уретры и мочевого пузыря.