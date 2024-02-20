Как голос мужчины связан с его неверностью

Китайские ученые пришли к неожиданным выводам, опросив более 200 студентов университета. Сперва голоса участников были записаны для точной оценки характеристик, затем респондентам предстояло оценить по шкале от 1 до 7 вероятность того, что они останутся верны своим партнерам. В результате выяснилось, что мужчины с более низкими голосами проявляли интерес к интрижкам на стороне и изменяли чаще.

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Дело в том, что басистый голос повышает статус его обладателя среди мужчин и привлекательность в глазах противоположного пола. Такой эффект биологически оправдан: более низкие голоса указывают на более высокий уровень тестостерона, который может способствовать беспорядочным связям. А верность сохранять, когда гормоны играют, крайне сложно.