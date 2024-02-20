Психолог объяснила более низкую продолжительность жизни мужчин их замкнутостью
Сдерживание эмоций, которому мальчиков учат с детства, может приводить к инсультам, инфарктам и психосоматическим расстройствам.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Мы, психологи, всячески стараемся донести до родителей, что мальчикам лет до семи положено не только плакать, но и проявлять абсолютно все эмоции. В детском возрасте, как раз до семи лет, мальчики более эмоциональны и более чутки, нежели девочка. А к годам 17-18 это как раз меняется. То есть к старшему подростковому возрасту мальчики приходят гораздо более невротизированными, потому что в процессе гендерного воспитания мальчику приходится постоянно контролировать свои эмоции. Мальчика учат быть терпеливым, сильным и несильно отзывчивым на внешние раздражители, и к 18 годам он становится уже весь зажатенький внутри. Это у нас называется маскулинность, когда мальчик не проявляет слабость.
Объясню, почему продолжительность жизни у мужчин минус 15 лет, а может и больше. Сейчас это происходит потому, что нет выплеска эмоций. Вот эти ранние инсульты и инфаркты, потому что мужчины зажаты внутри. Высокий уровень тестостерона подразумевает, что человек очень реактивный, но далеко не все мальчики умеют сбрасывать свою агрессию и осознавать её. А про другие эмоции — грусть, печаль и так далее — они редко могут найти возможность с кем-то их обсудить. Куда это всё выплескивать, непонятно. В итоге всё зажимают в себе и потом это психосоматизируется».
Психолог подчеркнула, что мужчины, в отличие от женщин, не привыкли обсуждать свои слабости с друзьями. Ранее Елена Соловьёва рассказала, что только у каждой шестой пары есть регулярный секс в браке. Супругам стоит флиртовать друг с другом для поддержания близости в отношениях, отметила.