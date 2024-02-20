Психолог объяснила более низкую продолжительность жизни мужчин

Объясню, почему продолжительность жизни у мужчин минус 15 лет, а может и больше. Сейчас это происходит потому, что нет выплеска эмоций. Вот эти ранние инсульты и инфаркты, потому что мужчины зажаты внутри. Высокий уровень тестостерона подразумевает, что человек очень реактивный, но далеко не все мальчики умеют сбрасывать свою агрессию и осознавать её. А про другие эмоции — грусть, печаль и так далее — они редко могут найти возможность с кем-то их обсудить. Куда это всё выплескивать, непонятно. В итоге всё зажимают в себе и потом это психосоматизируется».