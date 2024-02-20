Ученые выяснили, в каком возрасте люди счастливее всего

Говоря о лучшем времени в жизни, часто подразумевают студенчество, но исследователи уверены: «возраст счастья» наступает гораздо позже и одновременно с максимальной уверенностью в себе. Похоже, что удовлетворенность жизнью приходит как и мудрость — с возрастом. Ученые сходятся во мнении: в 60 лет люди гораздо счастливее, чем в молодости.

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Было обнаружено, что уровень тревоги, стресса и депрессии в основном наиболее высок в возрасте от 20 до 30 лет. Дилип Джесте, психиатр и один из авторов исследования, в интервью Time рассказал, что эффект счастья, вероятно, связан со способностью проще относится к ежедневному стрессу и не винить себя по пустякам.