Выгорание: что делать, если не можешь работать?

Выгорание — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются практически все люди нашей замечательной планеты Земля. Это связанно с постоянным стрессом, неудовлетворенностью, утратой личной идентичности, накопленными обидами и т.д. Повлиять на возникновение этого состояния может что угодно. А вот выйти из него — трудно и порой бывает крайне долго. Особенно, если нужно поднимать себя «за уши» и заниматься работой. А что если выгорание связано именно с работой?

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Как же все-так заставить себя вернуться к привычному ритму, при этом, не утратив своего полноценного ощущения хорошего. Об этом нам рассказала психолог и телеведущая Анастасия Вознюк.

Давайте сначала разберемся, что же такое «выгорание»? Это не медицинский термин. Такого диагноза врач вам не поставит. Многие психологи считают, что за этим стоят различные факторы: от депрессии, до индивидуальных черт характера или проблем в личной жизни.

Кто подвергается этому недугу?

Как правило, это люди, живущие в мегаполисе, которым приходится впитывать огромное количество информации и общаться с большим количеством разных людей ежедневно. Это люди, которые оказываются в новой, непривычной для себя обстановке. Люди, которые живут в постоянном страхе: нестабильная работа, злое начальство, ипотека, кредит, невозможность поменять что-то в жизни из-за возраста или состояния здоровья.

Выгорание приходит в жизнь человека очень постепенно. Можно даже не сразу понять, что же именно происходит с вами и вашим психоэмоциональным состоянием. Но когда эмоций накапливается уж слишком много — тут может начаться самый пик. Что же за этим последует ?

Апатия

Хроническая усталость

Снижение активности

Эмоциональное истощение

Регулярные головные боли

Потеря аппетита

Нарушение работы ЖКТ

Полное отсутствие желания заниматься тем, что раньше могло приносить удовольствие

Регулярное повышение или понижение температуры тела

Подавленность

Ощущение беспомощности и безнадежности

Раздражительность, агрессивность

Постоянная повышенная тревожность

Этот список огромен, можно перечислять до бесконечности. Но если вы нашли у себя хотя бы 2 признака из вышеперечисленных, то вам пора задуматься о своем состоянии и попытаться понять, почему же это произошло. Не стоит скрывать свои истинные эмоции. Мы — люди, а не роботы. Мы имеем право на любое настроение, состояние и на любую эмоцию, конечно же. Даже если она выходит за рамки нормальности кого-то другого.

Когда вы разберетесь в том, какие эмоции и от чего вы испытываете, вам удастся пересмотреть свои цели и ожидания. Это поможет ослабить эмоциональное напряжение и найти компромиссы с внутренним “Я”.

Попытайтесь обратиться за поддержкой к родственникам, друзьям или коллегам. Не стоит пытаться справиться в одиночку. Мы — существа социальные.

Попробуйте заняться спортом. Он круто разряжает, а еще способствует выработке гормона счастья.

Не забывайте о полноценном сне, расслаблении и отдыхе. Радуйте себя.

Попробуйте занять себя творчеством: танцами, рисованием или любым другим занятием, которое приносит вам удовольствие.

Попробуйте развиваться профессионально. Повышайте квалификацию, растите в собственных глазах. Это заряжает и подталкивает к новым достижениям.