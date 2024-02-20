Выгорание: что делать, если не можешь работать?
Выгорание — проблема, с которой рано или поздно сталкиваются практически все люди нашей замечательной планеты Земля. Это связанно с постоянным стрессом, неудовлетворенностью, утратой личной идентичности, накопленными обидами и т.д. Повлиять на возникновение этого состояния может что угодно. А вот выйти из него — трудно и порой бывает крайне долго. Особенно, если нужно поднимать себя «за уши» и заниматься работой. А что если выгорание связано именно с работой?
Как же все-так заставить себя вернуться к привычному ритму, при этом, не утратив своего полноценного ощущения хорошего. Об этом нам рассказала психолог и телеведущая Анастасия Вознюк.
Давайте сначала разберемся, что же такое «выгорание»? Это не медицинский термин. Такого диагноза врач вам не поставит. Многие психологи считают, что за этим стоят различные факторы: от депрессии, до индивидуальных черт характера или проблем в личной жизни.
Кто подвергается этому недугу?
Как правило, это люди, живущие в мегаполисе, которым приходится впитывать огромное количество информации и общаться с большим количеством разных людей ежедневно. Это люди, которые оказываются в новой, непривычной для себя обстановке. Люди, которые живут в постоянном страхе: нестабильная работа, злое начальство, ипотека, кредит, невозможность поменять что-то в жизни из-за возраста или состояния здоровья.
Выгорание приходит в жизнь человека очень постепенно. Можно даже не сразу понять, что же именно происходит с вами и вашим психоэмоциональным состоянием. Но когда эмоций накапливается уж слишком много — тут может начаться самый пик. Что же за этим последует ?
- Апатия
- Хроническая усталость
- Снижение активности
- Эмоциональное истощение
- Регулярные головные боли
- Потеря аппетита
- Нарушение работы ЖКТ
- Полное отсутствие желания заниматься тем, что раньше могло приносить удовольствие
- Регулярное повышение или понижение температуры тела
- Подавленность
- Ощущение беспомощности и безнадежности
- Раздражительность, агрессивность
- Постоянная повышенная тревожность
Этот список огромен, можно перечислять до бесконечности. Но если вы нашли у себя хотя бы 2 признака из вышеперечисленных, то вам пора задуматься о своем состоянии и попытаться понять, почему же это произошло. Не стоит скрывать свои истинные эмоции. Мы — люди, а не роботы. Мы имеем право на любое настроение, состояние и на любую эмоцию, конечно же. Даже если она выходит за рамки нормальности кого-то другого.
Когда вы разберетесь в том, какие эмоции и от чего вы испытываете, вам удастся пересмотреть свои цели и ожидания. Это поможет ослабить эмоциональное напряжение и найти компромиссы с внутренним “Я”.
Попытайтесь обратиться за поддержкой к родственникам, друзьям или коллегам. Не стоит пытаться справиться в одиночку. Мы — существа социальные.
Попробуйте заняться спортом. Он круто разряжает, а еще способствует выработке гормона счастья.
Не забывайте о полноценном сне, расслаблении и отдыхе. Радуйте себя.
Попробуйте занять себя творчеством: танцами, рисованием или любым другим занятием, которое приносит вам удовольствие.
Попробуйте развиваться профессионально. Повышайте квалификацию, растите в собственных глазах. Это заряжает и подталкивает к новым достижениям.
Если же все эти вещи не помогают и они вам не полезны, возможно выгорание могло перерасти в депрессию. В таком случае, попробуйте обратиться за профессиональной помощью к специалистам.