Названы способы отличить настоящего психолога от шарлатана

Ведущий психолог Клиники La Salute Марина Басманова в комментарии для «Ленты.ру» раскрыла способы отличить настоящего психолога от шарлатана.

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По словам Басмановой, обучение по специальности «психолог» длится от четырех до шести лет, поэтому не стоит доверять людям, которые отучились на курсах и не имеют профильного высшего образования. Нужно также насторожиться в ситуациях, когда специалист обещает избавить от проблемы всего за несколько сеансов, еще не познакомившись с клиентом и не узнав нюансы его ситуации.

«Психолог обязан знать рамки своей компетенции. В его работу входят вопросы самооценки, поведения, взаимоотношений. Если он обещает решить проблемы с депрессией и другими расстройствами психиатрического характера, перед вами сомнительный специалист», — заверила она.

Квалифицированный специалист не дает оценочные характеристики, не навязывает свое мнение, не предлагает способы манипулирования людьми, не осуждает и не критикует действия клиента, продолжила Басманова.

Часто в сети можно увидеть публикации от «психологов-магов». Психология — это наука, ничего общего с эзотерикой не имеющая.

Марина Басманова психолог

Если после такой проверки все еще остались сомнения в компетентности специалиста, стоит затронуть в беседе с ним провокационную тему и понаблюдать за реакцией и действиями психолога. Профессионал не станет осуждать, а поможет сформулировать запрос, с которым к нему можно обратиться, объяснила специалистка.

Немного нагрубите психологу. Например, фразой «Да, наверняка, у вас диплом купленный». Профессионал корректно будет отстаивать свои границы, а не просто улыбаться и кивать. В итоге вам придется извиниться за хамство, признав, что это проверка.

Марина Басманова психолог

Также, по словам Басмановой, следует поинтересоваться, можно ли первые две консультации оплатить по факту их проведения. Уверенный в себе профессионал скорее всего не откажет, заключила она.