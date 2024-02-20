Психолог объяснил, почему мужчины обидчивее женщин

Мужчины обидчивее женщин из-за привычки гиперболизировать проблемы, заявил психолог Александр Ершов. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что часто мужчины склонны расценивать обижающие их вещи так, будто их предали или использовали. Кроме того, сказывается и воспитание. По словам психолога, многих мужчин приучают не выражать эмоции, из-за чего обиды имеют свойство накапливаться.

© News.ru

Мужчина склонен делать из инцидента проблему экзистенциального масштаба: «Меня не ценят как личность, используют и предают», — пояснил специалист.

Если не проживать негативные эмоции, обида может негативно отразиться на состоянии здоровья. Кроме того, постоянными мыслями и мечтами о мести можно также нанести себе вред. Ершов добавил, что механизм возникновения обиды всегда одинаковый: человек впадает в детскую реакцию и ждет восстановления справедливости. Кроме того, обида вызывает чувство гнева и жалости к себе.