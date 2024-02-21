Психолог посоветовала прямо говорить о желанном подарке

Если человеку важно получить что-то конкретное в подарок, то стоит прямо попросить об этом. Такой совет дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Эксперт отметила, что не все люди понимают намеки.

— Поэтому, если так важно получить именно что-то конкретное, стоит прямо попросить об этом, например,

«Я буду счастлив, если ты испечешь свои фирменные пирожные», — отметила Игонина в комментарии РИАМО.

В то же время Игонина добавила, что преподнесение подарка — возможность выражения искренних чувств друг к другу. Это, в том числе, проявление внимания, чуткости и заботы, возможности доставить нежданную радость и предвкушение сюрприза. Поэтому не стоит каждый праздник лишать себя и другого человека приятных неожиданностей, превращая чудо дарения в доставку заказанного товара из интернет-магазина.

В российских коллективах большинство сотрудниц собирают на подарки мужчинам к 23 Февраля по 200-300 рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».