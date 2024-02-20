Поколение Z чаще сталкивается с давлением на работе, чем предыдущие

Технологии призваны упростить жизнь человека, но получается так, что они ее заметно усложняют. Недавно стало известно, что из-за технического прогресса у поколения Z стираются границы между работой и личной жизнью. Об этом сообщает Businessinsider.

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Психолог и преподаватель Колумбийского университета Кэтлин Парк заявила, что молодое поколение часто страдает от давления на работе. А возникает оно из-за того, что современные технологии делают человека доступным 24/7.

Психолог объяснила, что 50 лет назад, когда человек уходил с работы домой, возможности дозвониться до него зачастую не было. Таким образом работа отделялась от личной жизни.

Современное поколение пытается вернуть утерянные границы. Люди стремятся работать в рамках своих зарплаты и должностных обязанностей. Или увольняются.

По мнению психолога, успех возможен лишь в том случае, если человек вновь станет развивать навыки и просить о помощи при необходимости. Эксперт считает, что это часть взросления на рабочем месте.