Программа «Третий лишний»: у кого есть и почему таким людям сложно создать и удержать семейные отношения

О том, что такое психологическая программа «Третий лишний», как ее распознать, а также как экологично справиться с ее последствиями, рассказала психолог Светланой Миронюк.

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Что такое программа

Программа — это нейронные связи. Каждое событие закрепляется в памяти набором действий и их результатом. Другими словами — привычка, благодаря которой эти события постоянно воспроизводятся в нашей жизни.

Что может послужить причиной

Зачастую программа «Третий лишний» формируется, если у вас в роду были измены. Однако здесь есть некоторые нюансы. Появление соперницы — это первый и самый явный фактор опасности для семейного благополучия. Но установка «Третий лишний» может отыгрываться не только в случае измены, а также при появлении ребенка, например. Тогда понимание, что «семья — это, когда вас только двое», становится уже серьезной проблемой с катастрофическими последствиями. В этом случае появление малыша может стать причиной разрушения семейного гнезда. Подсознательно у одного из партнеров появляется ощущение, что кто-то должен уйти. Зачастую это заканчивается либо выкидышем, либо разводом.

Бывают ситуации, когда пара долго не может родить ребёнка, несколько лет ходят по врачам, и, наконец-то, заветные две полоски. Но по итогу в семье происходит трагедия. Например, погибает муж. Это тоже может быть последствием программы.

Еще одной причиной может стать ситуация, когда при разводе делят детей или пытаются настроить их против второго супруга, тем самым создавая установку, что один родитель лишний. Для любого ребёнка это сильнейшая травма. Поэтому очень важно, чтобы разрыв происходил как можно мягче. Нужно разговаривать и объяснять детям, что разводятся два взрослых человека, но не мама и папа, что вы всегда останетесь для них родителями, просто теперь живете не вместе. Если посчитаете нужным, то можно объяснить причины развода, тем более, когда разговор происходит с подростком. И самое главное — дать ребенку право видеть второго родителя тогда, когда он захочет.

Что делать и какой выход?

Если в семье были или есть измены, то женщины склонны хранить внутри себя обиду и ненависть к сопернице. Часто они исключают мужчин из своей жизни, не давая им видеться с детьми.

Естественно, что злость и негативные эмоции не позволяют создать гармоничную семью. Эти непрожитые эмоции передаются из поколения в поколение, и потом дети или внуки также не могут устроить личную жизнь и продолжить род. Именно поэтому важно простить мужскую часть семьи (мужа, папу, дедушку) и женскую составляющую треугольника (разлучницу).

Как простить:

Поступательно прожить боль: плакать, выписать все чувства к партнёру и разлучнице на бумагу и сжечь, выговорить эти чувства.

Понять причину поступка, осознать, что благодаря этому стали сильнее.

Принять эту ситуацию, а не убегать (когда ненавидим и исключаем человека, чтобы не видеть, то это бегство).

Пройти все стадии (от отрицания, ненависти, гнева до принятия). Выписать сначала отрицание, что вам изменили (папа маме или дедушка бабушке). После этого нужно начать работать с ненавистью к тому, кто это сделал. Выписать все чувства злости и гнева. После прожить стадию равнодушия (случилось и случилось). Так вы придете к принятию (такой опыт был нужен вам или вашей маме/бабушке и всему роду, чтобы женщины стали сильнее, ценили себя и т.д.)

Принять женщину разлучницу, понять причины ее поведения (возможно, это месть своему мужчине, так уводя чужих мужей, она начинает ценить себя больше. Ей самой больно, и она хочет сделать больно другой женщине. Есть установка, что любить можно только чужое и поэтому воспроизводит эту программу или другие причины). Осознать, что сами стали сильнее, пережив этот опыт.