Качества настоящего мужчины, которые притягивают женщин

У каждой женщины, несомненно, есть свои представления о том, каким должен быть ее идеальный мужчина. И все же, помимо хорошей формы, чувства юмора и способности взять ответственность, женщин привлекают и не совсем обычные качества, присущие только настоящим мужчинам. Психолог Наталья Оганесян рассказала WomanНit, какие небанальные черты характера и особенности личности притягивают женщин как магнит.

Умение поддержать разговор

Считается, что сфера активной коммуникации — исключительно женская прерогатива. Тем не менее женщин невероятно привлекают мужчины, которые могут поддержать разговор на любую тему. Наталья:

«Богатый словарный запас — невероятно привлекательная черта любого кавалера. Как известно, женщины любят ушами, поэтому, дорогие мужчины, прокачивайте навык красиво говорить!»

Свое мнение по любому вопросу

Умение идти своим путем требует развитой силы воли и показывает, что человек принимает только собственные решения, не оглядываясь на других. Психолог уверяет, что такой мужчина обречен на внимание женщин.

«Сегодня очень трудно найти кого-то, кто мог бы смело бросить вызов общепринятым установкам, поэтому дерзкие (в разумных пределах) мужчины всегда будут „на коне“ в амурных делах».

Яркие хобби

Мужчина, который чем-то увлечен, вызывает больше интереса со стороны женщин. Согласитесь, мало кому привлекателен человек, которые не видит ничего, кроме дома и своего офиса. Психолог объясняет это явление так: «Мужчина, имеющий хобби, особенно активные, может проявлять инициативу, что для женщин крайне важно». Представитель сильного пола, горящий своим делом, будет привлекать таких же страстных представительниц прекрасного пола.

Амбициозность

Наверное, самый привлекательный момент в мужчине. Наталья: