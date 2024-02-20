Пять привычек, которые приводят к бедности

Этими действиями мы сами себя ограничиваем.

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О психологии бедности в нашей стране стали говорить напрямую не так давно, но первые положительные результаты уже есть. До этого момента многие люди даже не задумывались о том, почему, несмотря на отчаянную погоню за лучшей жизнью, они продолжают топтаться на месте и наблюдать, как другие богатеют.

«Мы сами теми или иными действиями (а порой и мыслями) формируем своё финансовое будущее, и его судьба находится в наших руках. Какие же привычки могут привести вас к бедности?»

1. Избегание ответственности

Чтобы выбраться из порочного круга безденежья, необходимо раз и навсегда признать простой факт: только мы в ответе за то, что происходит с нами. Нельзя списывать все свои проблемы (и финансовые тоже) на плохих людей рядом, ленивого мужа, завистливых подруг, вредного шефа или просто плохую карму.

Избегать принятия ответственности за свою жизнь, вероятно, удобно, но однозначно неэффективно в плане денег. И если вы действительно хотите что-то изменить к лучшему, наберитесь сил и сделайте это.

На самом деле, вокруг нас множество финансовых возможностей, но из-за самых различных факторов, начиная от банальной лени и заканчивая привычкой ждать «халявы», мы не хотим ничего замечать.

2. Нежелание жить по средствам

В современном мире каждый человек предпочитает «казаться, а не быть», но, как вы помните, «лучше быть, чем казаться». Живите в соответствии со своими материальными возможностями, не пытаясь прыгнуть выше головы соседей и друзей. К чему тратить бо́льшую часть зарплаты на крутой смартфон, если потом вам будет не на что купить себе еду и оплатить коммунальные услуги?

Конечно, на помощь всегда могут подоспеть кредитные и банковские организации, но в итоге многие люди просто попадают в финансовые ловушки. Живите по средствам и рационально управляйте своим бюджетом. Только когда вы придёте к доходу, который позволит спокойно существовать и при этом не жить до следующей зарплаты, можете покупать себе смартфон последней модели.

3. Привычка плыть по течению

Многие люди строят грандиозные планы в своей голове, но почему-то не спешат реализовать хоть какие-то идеи в жизнь. Здесь не помешает признаться себе в том, что мы просто слишком привыкли плыть по течению, периодически поддаваясь унынию, тоске и депрессии. Зачем искать себе новую работу, когда можно злиться на жадного босса? К чему пытаться освоить новую профессию, если вдруг, потратив время и силы на обучение, мы так и не сможем устроиться на желаемую должность?

Любите мечтать, лёжа на диване? Тогда не нужно жаловаться на свою бедность. Если вы действительно стремитесь что-то поменять, просто встаньте с дивана и сделайте первый шаг навстречу переменам.

4. Постоянная экономия на всём

Многие люди полагают, что если будут экономить на всём, то смогут улучшить своё материальное положение. Они ошибаются.

Разумеется, всегда можно найти товары по акции, купить одежду на распродаже, получить льготы от государства, но, если не работать над повышением дохода, а просто стараться максимально урезать свои траты, вы всё равно будете в минусе.

Более того, со временем столь дурная и опасная привычка настолько впитывается в человека, что не позволяет ему видеть и использовать появившиеся финансовые возможности с выгодой для себя. Так работает психология бедности на практике.

5. Боязнь новых знаний и опыта

Люди, с подозрением относящиеся ко всему новому и неизведанному, никогда не становятся по-настоящему преуспевающими. Всё потому, что мир не стоит на месте, постоянно предлагая что-то новое.