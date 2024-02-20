Что делать, если забыли имя собеседника: способы выйти из неловкой ситуации

Забыть имя собеседника можно в самых разных ситуациях, и в этом нет ничего зазорного. С другой стороны, не хочется просить человека представиться, ведь некоторых это может обидеть. Эксперт по речевому этикету, тренер по голосу и речи Седа Каспарова рассказала "Лайфу", как можно выйти из неловкой ситуации.

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Если вы только познакомились с человеком и не расслышали либо забыли его имя, то можно, например, предложить ему обменяться визитными карточками, адресами электронной почты или мобильными номерами (чтобы собеседник сам вбил свой контакт в телефон и подписал его своим именем).

Если знакомство или неожиданная встреча произошли на вечеринке или деловой встрече, вполне уместно будет познакомить человека с кем-то: вы представите третье лицо, а собеседник поспешит назваться сам.

Еще один вариант – поинтересоваться, в честь кого назвали собеседника, что означает его имя. Вероятнее всего, в ходе ответа оно будет не раз названо вновь.