Секс с эскортницей помог сохранить брак десяткам женатых клиентов

Эскортница Шона Ривер рассказала, что свидания и секс с ней помогли десяткам женатых клиентов сохранить брак. Об этом пишет Daily Star.

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Ривер считает, что партнер не всегда может удовлетворить все потребности человека. По этой причине, по ее словам, к ней и обращаются женатые мужчины. Секс-работница отметила, что никогда не пыталась увести клиентов у жен. Она объяснила, что просто дает мужчинам сексуальную разрядку, после которой они возвращаются к счастливой семейной жизни.

Как утверждает Ривер, секс с ней не является серьезной изменой.

«Это самый незначительный грех, который могут совершить мужчины. Если бы они искали кого-то другого, например, любовницу, это было бы гораздо большей угрозой для отношений», — говорит она.

Кроме того, секс-работница нередко играет роль настоящей подруги клиентов. Она разговаривает с мужчинами о браке и поддерживает их в сложные моменты.