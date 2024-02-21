Психолог: в здоровых отношениях не должно быть оскорблений и сплетен

Психолог Василькова: в здоровых отношениях не должно быть оскорблений и сплетен. И то и другое отравляет любое общение — не только мужчины и женщины, но и дружеское или в рабочем коллективе. При этом создать и сохранить гармонию в семейной паре бывает куда сложнее. Чему ещё не место в здоровых отношениях, «Секрету фирмы» объяснила психолог Татьяна Василькова.

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5 вещей, которых не должно быть в здоровых отношениях

1. Забрасывание друг друга претензиями

Когда один высказывает, что его не устраивает, а другой вместо того чтобы подумать, над чем ему стоит поработать, начинает искать ответное оружие. Таким образом начинается война, потому что один стреляет в другого.

И такая стрельба часто заканчивается травмами и роковыми последствиями. Потому что партнёры думают не о том, как договориться, а как сделать друг другу побольнее. «Ты это не сделала» — «Что ты указываешь, ты сам не сделал». «Ты плохая хозяйка» — «А ты — плохой отец».

2. Обзывательства, мат и обидные слова

А ещё — сравнения, кто кому сделал больше хорошего. «Я-то деньги приношу, а ты ничего не делаешь» или «Я-то дом убираю, а ты даже не можешь повесить картину на стену».

Это всё — признаки нездоровых отношений — ментальная конкуренция среди партнёров и желание выказать, какой он молодец на фоне другого и как он много делает для того, чтобы его отметили и похвалили.

Здоровые отношения характеризуются тем, что партнёры всегда и ежедневно отмечают вклад каждого в отношения: «Как хорошо ты это сделал». «Как хорошо, что у меня такой партнёр», «Как отлично у тебя это получается».

3. Сплетни

Когда плохо о человеке говорят за его спиной. Например, тёща со своей дочкой за глаза обсуждают мужа дочери. Сплетни в семье всегда разделяют людей на лагеря или группировки.

В здоровых отношениях всегда всё будет прозрачно. И если говорится что-то негативное о человеке, какие-то пожелания к нему, то он будет при этих разговорах присутствовать.

4. Обиды

Обида — это детское чувство, и мало кто умеет не обижаться, а принимать претензию как подарок. Например, в бизнесе есть даже книга на эту тему: «Жалоба как подарок». В компаниях часто рады, если клиенты пишут жалобы на их работу, потому что они это могут учесть, принять, улучшить. И таким образом становятся для клиента лучше и удобнее.

Если клиент этого не напишет, компания может даже не знать, что необходимо сделать. Так же и в отношениях.

Партнёры должны излагать друг другу конструктивную критику и не обижаться, а слушать и делать выводы.

5. Пристрастие к алкоголю

Со спиртным в семье возможно два сценария. Первый — когда партнёр не выдерживает присутствия другого, поэтому ему нужна бутылочка пива. И либо он уже возвращается домой навеселе, либо выпивает за ужином, чтобы было веселее друг друга понимать.

Второй сценарий — когда оба супруга не особо понимают, что им делать друг с другом трезвыми, им невесело. Вот когда они едут на отдых или в выходные оба выпивают, то им хорошо, даже секс есть в этих отношениях. То есть они только в пьяном состоянии друг другу нравятся, алкоголь их объединяет.