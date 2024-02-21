Мужчины поделились главными страхами относительно первых свиданий

Я лучше до конца жизни буду один, чем снова перенесу это унижение. Я достойный симпатичный парень, умный (изучаю химию и микробиологию), у меня достойная работа и я не какой-то урод, но приложения разрушили мою самооценку надолго. Связи между реальной жизнью, и тем, чего хотят девушки от приложений, нет. В приложениях ваш профиль должна вести целая команда специалистов, в нем должны быть совершенные фото и жизнь, которая делает тебя особенно привлекательным для мэтчей. Изнурительный опыт, никогда не повторю.