Психолог раскрыл два простых секрета счастливой жизни

Одной из самых счастливых стран в мире исследователи считают Финляндию, и у ее жителей есть вполне конкретные секреты счастья. Финский исследователь Фрэнк Мартела в интервью телеканалу CNBC выдал главные из них. И первый — это чувство общности.
«Наличие вокруг тех, кто заботится о вас и о ком вы заботитесь, делает вас счастливыми, — объяснил он. — К счастью, это работает даже в очень тяжелых материальных условиях».
Согласно исследованиям, качественное времяпрепровождение с друзьями и семьей действительно может значительно скрасить жизнь, независимо от финансового положения. Второй секрет счастья по-фински — четкое осознание своей цели.
«Концентрация внимания на изменении негативной ситуации может воодушевить человека и помочь найти смысл в его текущем положении», — считает ученый. Кажется, позитивное мышление не так уж бесполезно!