Как вычислить инфантильного мужчину на первом свидании

Они всегда выдают себя уже на начальном этапе.

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Хуже встречи с абьюзером может быть знакомство с человеком, чей эмоциональный возраст в разы меньше биологического. Мы поговорили с психологом Татьяной Алексеевой и выяснили, как вычислить инфантильного мужчину всего по нескольким фразам.

«Я вообще не виноват»

Избегание ответственности — главный признак инфантила. Татьяна: «Такому мужчине сложно представить, что он признает свою ошибку в каком-то вопросе. Вспомните, что и дети „топят“ свою правду до последнего». Однако то, что позволено ребенку, не прощается взрослому мужчине. Будьте внимательны, если слышите такие фразы: «Я не виноват», «Не знаю, как так получилось», «Я тут вообще не при чем».

«Моя бывшая ненормальная»

Оскорбление и унижение бывшего партнера наш эксперт так же относит к проявлению крайнего инфантилизма. Зрелый человек, понимая, что отношения себя изжили, просто разорвет эту связь и пойдет дальше, но только не наш инфантил.

«Буквально в первые дни знакомства вы выясните, что его бывшая — настоящее чудовище. Подумайте, достойно ли такое поведение взрослого человека», — комментирует Татьяна.

«Я не буду извиняться»

Инфантильный мужчина не может признать, что он в чем-то уступает другому, поэтому даже не ждите от такого человека извинений. Татьяна: «Ошибки — часть жизни, зрелые люди прекрасно это понимают. Люди, которые все еще в процессе получения эмоционального опыта, не выносят и мысли, что они неправы». Наш эксперт предупреждает, что с годами ситуация может никак не поменяться, а вы уже вступили с таким мужчиной в серьезные отношения. Будьте внимательны.

«Слушай, что я тебе говорю»