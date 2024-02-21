Чем полезно рисование

В народе рисование принято считать либо наивным детским занятием, либо деятельностью для каких-то гениев, особенных и избранных. Однако ученые говорят, что рисование полезно всем. Каким образом кисти и краски влияют на мозг человека, разобралась художница Александра Озерова.

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Научно доказано в ряде экспериментов, что рисование снижает уровень стресса, способствует слаженной работе полушарий мозга, влияет на память, усвоение новой информации и улучшает нейронные связи. Кстати сегодня психотерапевты уже на официальном уровне прописывают созерцание произведений искусства как часть терапии.

Возможности правого полушария

В жизни у 94% людей преобладает работа левого полушария. Оно отвечает за логику и решает важные вопросы: какой сыр купить, насколько подвинуть карандаш, где припарковать машину, какое решение принять? Но как только человек приступает к рисованию, левое полушарие уходит отдыхать, а правое вступает в работу. Именно благодаря его активности в голове начинают появляться необычные идеи и креативные решения каких-либо важных вопросов, о которых в повседневной жизни не могло идти и речи.

Эффект от рисования в прошлом и современности

Около сотни лет назад в образование женщин обязательно входили уроки живописи и рисования. У каждой порядочной девушки этот предмет был включен в перечень необходимых знаний для выхода в свет. Это делалось неспроста. Рисование в огромной мере влияет на чувство вкуса и стиля. Например, способность гармонично сочетать цвета в жизни может проявляться, как чувство стиля в одежде или изысканный вкус в дизайне интерьера. А композиционное видение картинки, к слову, сегодня может помочь сделать быструю и красивую фотографию с первого дубля.

Чувство гармонии и равновесия

Любой хороший педагог учит анализировать великие произведения искусства. Тогда начинающий художник включает голову и начинает рассуждать: почему автор использовал те или иные краски, как он их сочетал, как создавал композицию картины, какие и как именно расположил элементы картины. Так незаурядно и эффективно развивается чувство гармонии и равновесия, которые помимо живописи и в реальной жизни только украшают.

Эмоциональное состояние художника

Научно доказано, что занятие живописью раскрывает не только внешнюю эстетику художника, но и влияет на его внутреннее эмоциональное состояние. Рисование значительно снижает уровень стресса, способствует развитию эмоционального интеллекта. Работая как инструмент самопознания, оно помогает рисующему войти в гармонию с собой, сохранить здравый рассудок и крепкую память.