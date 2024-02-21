У женщин, состоящих в долгих отношениях, уровень стресса оказался выше, чем у остальных

Ученые из Монреальского университета в Канаде выяснили, что у женщин, состоящих в долгосрочных отношениях, уровень стресса выше. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychosomatic Medicine (Psy Med).

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В исследовании приняли участие 2338 пожилых пар, данные о которых были получены в период с 2006 по 2012 год. Ученые наблюдали за парами в течение четырех лет для оценки корреляции уровней эмоционального стресса между партнерами и их физического здоровья. Также исследователи измерили уровни аллостатической нагрузки участников. Это показатель отражает результат избыточной реакции на стресс, ведущий к преждевременному изнашиванию организма.

Аллостатическая нагрузка рассчитывалась на основе параметров нескольких систем организма — иммунной (оценивался уровень С-реактивного белка), метаболической (измерялся холестерин ЛПВП, общий холестерин и гликированный гемоглобин), почечной (ученые фиксировали уровень цистатина С), сердечно-сосудистой (показатели систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений) и антропометрической (индекс массы тела и окружность талии).

Оказалось, что уровни аллостатической нагрузки партнеров были значительно взаимосвязаны. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что эмоциональное состояние людей в паре синхронизируется с течением времени. Также выяснилось, что в долгосрочных отношениях (более четырех лет) у женщин аллостатическая нагрузка повышалась (чтобы соответствовать таковой у партнера) чаще, чем у мужчин. Вероятнее всего, такой эффект обусловлен тем, что женщины традиционно уделяют больше внимания межличностным отношениям.

Отмечается, что увеличение аллостатической нагрузки у женщин не было связано со снижением качества отношений.