Тревожные «звоночки», способные разрушить самые крепкие отношения

Нейропсихолог подсказала, на что обратить внимание и как справиться с проблемами.

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Совместное проживание не всегда оказывается таким простым, как кажется поначалу. Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, они порой и не догадываются, каким может оказаться партнер в быту. К некоторым особенностям своей второй половины вы можете быть совершенно не готовы. Нейропсихолог Марина Винберг рассказала, какие бытовые привычки могут на корню убить даже самые крепкие отношения.

Неопрятность и беспорядок

Одной из наиболее частых жалоб в отношениях является неопрятность одного из партнеров.

«Оставленная без внимания грязная посуда, беспорядок в комнатах, неубранная одежда — все эти мелочи могут вызывать раздражение. Пренебрежение чистотой и порядком может быть воспринято как неуважение к совместному пространству и к партнеру», — рассказывает наш эксперт.

Прокрастинация по дому

Марина: «Откладывание дел „на потом“ создает дополнительное напряжение. Когда один человек берет на себя больше обязанностей по дому из-за того, что другой постоянно откладывает выполнение своей части работ, это может привести к обидам и конфликтам».

Эгоизм в быту

Разрушить отношения может и обычный эгоизм, когда человек думает только о своих удобствах и желаниях.

Нейропсихолог: «Это может проявляться как в нежелании помочь партнеру по дому, так и в использовании общих ресурсов без учета интересов другого».

Игнорирование предпочтений партнера

Если ваш партнер игнорирует ваши предпочтения в выборе еды, или укладке продуктов в холодильнике, или расстановке мебели, или даже банальной температуры в комнате, рассматривайте такие действия, как неприятный звоночек.

«Неприятие или игнорирование предпочтений другого может вызывать ощущение неважности и незначительности у партнера», — комментирует наш эксперт.

Зависимость от гаджетов

Постоянное времяпрепровождение за экранами телефонов или компьютеров заставляет другого чувствовать себя незамеченным и одиноким. Марина: «Гаджеты могут забирать время, которое можно было бы провести с партнером, создавая расслоение в отношениях».

Невыраженное недовольство

Невысказанное негодование со временем могут вылиться в серьезную ссору.

«Скрытое недовольство от мытья посуды до последнего или недостаточная благодарность за приготовленный ужин — это мусор под кроватью отношений», — предупреждает нейропсихолог.

Разумеется, все люди имеют свои особенности, и иногда компромисс выглядит как лучшее решение для поддержания гармонии в отношениях. Что же можно предпринять для того, чтобы избежать разрушения отношений из-за бытовых привычек?

Марина Винберг дает несколько практических советов:

1. Общее планирование — обсуждайте распределение обязанностей и старайтесь прийти к справедливому делению работы.

2. Установите правила — создайте систему правил быта, которой будут следовать все члены семьи.

3. Выражайте свои предпочтения — гласное обсуждение поможет избегать конфликтных ситуаций.

4. Благодарность — не забывайте благодарить друг друга за то, что каждый делает для общего благополучия.

5. Отключитесь от гаджетов — установите время «без экрана», чтобы проводить его вместе.

6. Разговаривайте о проблемах — не копите обиды, лучше выразите свою точку зрения спокойным и конструктивным способом.