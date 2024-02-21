Прожившая в браке 40 лет пара поделились секретом долгих отношений

«Я честно не знаю, почему у нас более или менее получилось. Бывали плохие времена, но мы выстояли. Наверное, пока ваш партнер молод и мил, нужно спросить себя, готовы ли вы ругаться с ним о кофейных зернах, постельном белье, деньгах, на вашу любимую тему, представить его постаревшим и подурневшим, повторяющим одно и то же и бесящим», — предложила она.